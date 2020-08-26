"أبو الريش" يناقش توسيع دائرة الفئة المستهدفة من المخالطين

غزة- الرأي

ترأس د. يوسف ابو الريش وكيل وزارة الصحة الاجتماع التقييمي الثاني خلال يوم أمس، للجنة الصحية لمواجهة فايروس كورونا.

وعقدت اللجنة الصحية لمواجهة فايروس كورونا مقر وزارة الصحة اجتماعها الثاني برئاسة د. ابو الريش، وذلك لمتابعة وتقييم الاجراءات الوقائية ومستجدات الحالة الوبائية في قطاع غزة، في ظل فرض منع التجول على محافظات القطاع.

وتم خلال الاجتماع دراسة توسيع دائرة الفئة المستهدفة من المخالطين، وزيادة القدرة على جمع العينات لاجراء الفحوصات اللازمة للفئات المشتبه بمخالطتها .



واوضح وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش أنه يتم تقييم جميع المراحل والإجراءات المنفذة، وان الجميع يعمل بكل استعداد ومهنية لتجاوز هذه المرحلة الحساسة والمهمة .