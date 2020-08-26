غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2596) الأربعاء 26/8/2020

أخبار فلسطينية﻿

الرئيس عباس يرفض لقاء بومبيو ويستقبل وزير الخارجية البريطاني ويوافق على مفاوضات برعاية …

أشتية يدعو الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين

محدث| اصابتان جديدتان بفايروس كورونا في غزة

المالكي يثمن رفض السودان الخضوع للابتزاز الأميركي بتمرير مؤامرة التطبيع مع الاحتلال

غزة بانتظار نتائج مئات المخالطين لمصابين بكورونا

أخبار إسرائيلية

وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يترأس اجتماعا لبحث التطورات الأخيرة على الحدود مع ‎لبنان

مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي أمريكي يتوجه إلى أبو ظبي

نتنياهو: إرسال بعثة برئاسة رئيس أركان الأمن القومي إلى الإمارات الأسبوع المقبل

التقطها قمر للتجسس.. إسرائيل تنشر صورا لمواقع شهيرة في سوريا

يديعوت أحرونوت : الموساد ضغط للسماح ببيع إف 35 للإمارات

سابقة خطيرة.. قرار إسرائيلي بتقييد حركة المحافظ عدنان غيث داخل القدس

اخبار دولية

السودان يرجئ بحث التطبيع مع إسرائيل إلى حين إكمال هياكل الحكم

إصابات كورونا حول العالم تتخطى عتبة الـ24 مليون حالة

بومبيو من القدس: أسرتي أكثر أمانا بفضل ترامب

سكاي نيوز عربية: إسرائيل تجري عمليات تمشيط على الحدود مع لبنان

حمدوك لبومبيو: الحكومة الانتقالية لا تمتلك تفويضا للتطبيع مع إسرائيل

الولايات المتحدة تحذر أردوغان بسبب حماس

“بومبيو” يغادر “تل أبيب” في أول رحلة جوية مباشرة إلى “الخرطوم”

أخبار عربية

القوات الإسرائيلية تطلق قنابل مضيئة وحارقة فوق مناطق بجنوب لبنان

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية ما زالت القضية المركزية في المنطقة

وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع يجري اتصالا مع وزير الدفاع الإسرائيلي

السلطات السعودية تستأنف المحاكمات و الزيارات لأهالي المعتقلين الفلسطينيين و الأردنيين

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الأونروا” تدعو لتأمين طريق لكافة البضائع الحيوية لغزة وإنهاء أزمة الكهرباء

الاحتلال يشن حملات اعتقال في الضفة ويهدم منازل في القدس ورام الله

قيادي فلسطيني: جاهزون للعودة للمفاوضات عبر مؤتمر دولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم 8 مساكن فلسطينية وسط الضفة

الشرق الأوسط

عزل عام في غزة بعد ظهور أول إصابة بـ«كوفيد ـ 19»

الخليج الإماراتية

تشييع 4 فلسطينيين قضوا بانفجار «عرضي» في غزة

«كورونا» يفاقم الأوضاع في قطاع غزة

الأهرام المصرية

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع عسكرية لحماس جنوب غزة

الشروق المصرية

إسرائيل: مئات البالونات الحارقة أطلقت من غزة هذا الشهر

أشتية يدعو الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين

الولايات المتحدة تحذر أردوغان بسبب حماس

الغد الأردنية

الشرق القطرية

عباس: السلام لن يتحقق بالتقارب مع إسرائيل

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

غزة بلدية تعقد اجتماعات إلكترونية طارئة لمتابعة خطة الطوارئ

غزة الصحة ب : طواقمنا تواصل عملها للسيطرة على الوضع الوبائي

القدس المحلية

مستعربون يخطفون أسيرا محررا من مخيم جنين

إنجاز الفهرسة الرقمية لمخطوطات المكتبة الخالدية في القدس

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزليها في صور باهر

الاستيطان والضم الصامت يتهددان كيسان الممتدة أراضيها حتى مشارف البحر الميت

"مديرية التربية" في بيت لحم تقرر إغلاق مدرسة ذكور العبيات الثانوية

العثور على جثمان الفتى المقدسي عبد الرحمن شهوان غرقًا على شواطئ يافا

القدس: 125 إصابة جديدة بكورونا

الحياة الجديدة

ثمن التطبيع الاماراتي-الإسرائيلي: مصادرة ألفي دونم من قرية المقيبلة

الاحتلال يسلم محافظ القدس إخطارا بنيته تقييد حركته داخل القدس المحتلة

الاحتلال يشرع بهدم منزل في حي عين اللوزة بسلوان

الأيام

»القطاع: حظر تجول مشدد وإغلاق شامل لمنع انتشار وتفشي "كورونا"

»الكيلة: المعدل اليومي خطير جداً وينذر بكارثة

»بعثة إسرائيلية برفقة وفد أميركي إلى الإمارات الإثنين لتطبيع العلاقات

»تصاعد إطلاق البالونات الحارقة من القطاع وحرائق في "غلاف غزة"

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

كوشنر يدشن أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى أبو ظبي

طائرات اسرائيلية تقصف فجر اليوم اراض مفتوحة شرقي خان يونس

الاعلامي الحكومي بغزة: سيتم اعتبار مستشفى الشفاء مكاناً محجوراً ضمن البرتوكول الصحي

الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا من غير المحجورين

يديعوت أحرونوت : الكاظمي يرسل إشارات إيجابية باتجاه إسرائيل

غزة كهرباء : زيادة ساعات التيار الكهربائي مرهونة باجتماع السفير العمادي مع الاحتلال

عرب 48

غزّة باتت في "مرحلة متقدمة" من مواجهة كورونا وتعليق لخدمات "أونروا "

الصحة الفلسطينية: نسبة المتعافين من كورونا بلغت 67.5%

وكالة وفا

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