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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2596) الأربعاء 26/8/2020
أخبار فلسطينية
الرئيس عباس يرفض لقاء بومبيو ويستقبل وزير الخارجية البريطاني ويوافق على مفاوضات برعاية…
«حماس» تعوّل على وصول العمادي إلى غزة
أشتية يدعو الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين
حماس: صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية
العمادي يصل غزة
وفاة 3 فلسطينيين في السعودية بكورونا
رسالة مرئية يهدد فيها "السنوار" الاحتلال في ظل "كورونا"
حماس تحذر من خطورة زيارة "بومبيو" للمنطقة
محدث| اصابتان جديدتان بفايروس كورونا في غزة
المالكي يثمن رفض السودان الخضوع للابتزاز الأميركي بتمرير مؤامرة التطبيع مع الاحتلال
غزة بانتظار نتائج مئات المخالطين لمصابين بكورونا
معروف: اكتشاف حالتي "الشفاء" ينقل معطيات مختلفة لواقع كورونا في غزة
أخبار إسرائيلية
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يترأس اجتماعا لبحث التطورات الأخيرة على الحدود مع لبنان
مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي أمريكي يتوجه إلى أبو ظبي
نتنياهو: إرسال بعثة برئاسة رئيس أركان الأمن القومي إلى الإمارات الأسبوع المقبل
التقطها قمر للتجسس.. إسرائيل تنشر صورا لمواقع شهيرة في سوريا
يديعوت أحرونوت: الموساد ضغط للسماح ببيع إف 35 للإمارات
تقارير عبرية: هذا هو موعد انطلاق أول رحلة طيران تجارية بين إسرائيل والإمارات
سابقة خطيرة.. قرار إسرائيلي بتقييد حركة المحافظ عدنان غيث داخل القدس
اخبار دولية
السودان يرجئ بحث التطبيع مع إسرائيل إلى حين إكمال هياكل الحكم
إصابات كورونا حول العالم تتخطى عتبة الـ24 مليون حالة
بومبيو من القدس: أسرتي أكثر أمانا بفضل ترامب
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تجري عمليات تمشيط على الحدود مع لبنان
حمدوك لبومبيو: الحكومة الانتقالية لا تمتلك تفويضا للتطبيع مع إسرائيل
الولايات المتحدة تحذر أردوغان بسبب حماس
“بومبيو” يغادر “تل أبيب” في أول رحلة جوية مباشرة إلى “الخرطوم”
كوشنر يدشن أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى أبو ظبي الأسبوع المقبل
أخبار عربية
الجيش الإسرائيلي يقصف نقاط مراقبة لحزب الله على الحدود اللبنانية
القوات الإسرائيلية تطلق قنابل مضيئة وحارقة فوق مناطق بجنوب لبنان
العاهل الأردني: القضية الفلسطينية ما زالت القضية المركزية في المنطقة
وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع يجري اتصالا مع وزير الدفاع الإسرائيلي
السلطات السعودية تستأنف المحاكمات و الزيارات لأهالي المعتقلين الفلسطينيين و الأردنيين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع لـ”حماس” بقطاع غزة
الأونروا” تدعو لتأمين طريق لكافة البضائع الحيوية لغزة وإنهاء أزمة الكهرباء
الاحتلال يشن حملات اعتقال في الضفة ويهدم منازل في القدس ورام الله
قيادي فلسطيني: جاهزون للعودة للمفاوضات عبر مؤتمر دولي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم 8 مساكن فلسطينية وسط الضفة
الشرق الأوسط
عزل عام في غزة بعد ظهور أول إصابة بـ«كوفيد ـ 19»
عباس مستقبلاً راب: مستعدون لمفاوضات برعاية «الرباعية»
الخليج الإماراتية
تشييع 4 فلسطينيين قضوا بانفجار «عرضي» في غزة
«كورونا» يفاقم الأوضاع في قطاع غزة
الأهرام المصرية
الجيش الإسرائيلي يتحدث عن «حادث أمني» على الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع عسكرية لحماس جنوب غزة
الشروق المصرية
إسرائيل: مئات البالونات الحارقة أطلقت من غزة هذا الشهر
أشتية يدعو الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين
الولايات المتحدة تحذر أردوغان بسبب حماس
الغد الأردنية
هدم المنازل يستهدف نقل رسالة للفلسطينيين: مكانكم ليس هنا
كيف تشن إسرائيل الحرب على التاريخ الفلسطيني؟
“الرباعية الدولية” تبحث استئناف عملية السلام والأوضاع بالأراضي المحتلة
الشرق القطرية
حماس: صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية
عباس: السلام لن يتحقق بالتقارب مع إسرائيل
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مركز الإعلام بغزة يغرد حول مستجدات كورونا.. ما الجديد؟
الاحتلال يسلم محافظ القدس إخطارا بنيته تقييد حركته
الصحة: عمليات المسح وسحب العينات مستمرة لوقف امتداد وباء كورونا
بلدية غزة تعقد اجتماعات إلكترونية طارئة لمتابعة خطة الطوارئ
الصحة بغزة: طواقمنا تواصل عملها للسيطرة على الوضع الوبائي
الاقتصاد تصدر قرارًا هامًا بشأن أسعار السلع بغزة
اعتصام في طولكرم دعما للأسرى المرضى والمضربين عن الطعام
حماس تعقّب على مساعي أمريكا لإبرام اتفاقات التطبيع بالمنطقة
القدس المحلية
5 قضايا قد تؤدي لحل الحكومة الإسرائيلية رغم المصادقة على تأجيل إقرار الميزانية
مستعربون يخطفون أسيرا محررا من مخيم جنين
إنجاز الفهرسة الرقمية لمخطوطات المكتبة الخالدية في القدس
الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزليها في صور باهر
الاستيطان والضم الصامت يتهددان كيسان الممتدة أراضيها حتى مشارف البحر الميت
"مديرية التربية" في بيت لحم تقرر إغلاق مدرسة ذكور العبيات الثانوية
العثور على جثمان الفتى المقدسي عبد الرحمن شهوان غرقًا على شواطئ يافا
القدس: 125 إصابة جديدة بكورونا
الحياة الجديدة
ثمن التطبيع الاماراتي-الإسرائيلي: مصادرة ألفي دونم من قرية المقيبلة
الاحتلال يسلم محافظ القدس إخطارا بنيته تقييد حركته داخل القدس المحتلة
الاحتلال يشرع بهدم منزل في حي عين اللوزة بسلوان
الأيام
»القطاع: حظر تجول مشدد وإغلاق شامل لمنع انتشار وتفشي "كورونا"
»الكيلة: المعدل اليومي خطير جداً وينذر بكارثة
»بعثة إسرائيلية برفقة وفد أميركي إلى الإمارات الإثنين لتطبيع العلاقات
»تصاعد إطلاق البالونات الحارقة من القطاع وحرائق في "غلاف غزة"
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من القدس
وزير إسرائيلي: نعارض بيع ولو برغي من "إف-35" لأي دولة بالشرق الأوسط
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة برام الله والبيرة
"كورونا" يُغلق مدرسة ذكور العبيات الثانوية ببيت لحم
الأطباء العرب يدعو للضغط على الاحتلال لإدخال وقود ومستلزمات مكافحة "كورونا"
بلدية الاحتلال تجبر 3 مقدسيين على هدم منازلهم في صور باهر
بحر يدعو المواطنين للالتزام بتعليمات مواجهة كورونا
وكالة الرأي الفلسطينية
الإيجاز الصحفي الحكومي حول كورونا ليوم الثلاثاء 25 أغسطس
الاقتصاد تصدر قرارًا هامًا بشأن أسعار السلع بغزة
الزراعة تُفعل خطة الطوارئ المعدة مسبقًا لمواجهة كورونا
البزم: حظر التجوال قابل للتمديد ضمن إجراءات واضحة
القدرة: لم نغفل سيناريو اكتشاف حالات داخل غزة
الصحة: نتابع مع الداخلية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية
الاقتصاد: تسجيل 15 محضر مخالفة للمتلاعبين في أسعار الخضار
فلسطين اليوم
توضيح من وزارة الصحة بشأن حالتي "الكورونا" اللتين اكتشفتا بمجمع الشفاء
د. العبادلة: الفرق الطبية تقوم بعمليات المسح وسحب وفحص العينات لوقف امتداد كورونا
الوكيل المساعد بوزارة الصحة يوضح منشأ حالات كورونا التي ظهرت في غزة !
الانروا تصدر تنويها للسيدات الحوامل المراجعات في عياداتها بقطاع غزة
اللجنة الصحية تعقد اجتماعها التقييمي الثاني اليوم لتقييم الاجراءات الوقائية لمواجهة كورونا
الاعلام الحكومي: نحذر من التهاون في الالتزام باجراءات الوقاية خلال الساعات القادمة
سما نيوز
كوشنر يدشن أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى أبو ظبي
طائرات اسرائيلية تقصف فجر اليوم اراض مفتوحة شرقي خان يونس
الاعلامي الحكومي بغزة: سيتم اعتبار مستشفى الشفاء مكاناً محجوراً ضمن البرتوكول الصحي
الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا من غير المحجورين
يديعوت أحرونوت : الكاظمي يرسل إشارات إيجابية باتجاه إسرائيل
كهرباء غزة: زيادة ساعات التيار الكهربائي مرهونة باجتماع السفير العمادي مع الاحتلال
"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في تونس وموريتانيا
الاول عالميا.. اشتية وماكجولدريك يطلقان أطلس التنمية المستدامة في فلسطين
عرب 48
الاحتلال يُجبر عائلة على هدم منزليها في صور باهر قرب القدس
غزّة باتت في "مرحلة متقدمة" من مواجهة كورونا وتعليق لخدمات "أونروا"
الصحة الفلسطينية: نسبة المتعافين من كورونا بلغت 67.5%
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شقيقين من بورين جنوب نابلس
الاحتلال يعتقل شابا من مخيم نور شمس
"الخارجية": ارتفاع عدد الوفيات في صفوف جاليات ..
حدث في مثل هذا اليوم
- 26 آب (أغسطس)
- 2004م استشهاد فادي ابو عويمر 30 عاماً أحد قادة كتائب شهداء الأقصى وسط قطاع غزة وإصابة آخر برفقته بجراح خطيرة.
- 2001ماستشهاديان من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ينفذان هجوماً على معسكر للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فيقتلان ثلاثة جنود إسرائيليين ويجرحان آخرين قبل استشهادهما.
- 1991م اللجنة الفرعية لمنع التمييز التابعة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 1991/12
- 1955م مشروع دالاس حيث ألقى وزير خارجية الولايات المتحدة جون فوستر دالاس بياناً أمام لجنة الشؤون الخارجية للكونغرس الأمريكي يوم 26/8/1955، عرض فيه مشروعاً لتسوية الصراع العربي- الإسرائيلي.
- 1945م سلطات الانتداب البريطانية تسمح لمهاجرين يهود غير شرعيين بالتوجه إلى فلسطين قادمين من جزر الموريشوس التي نفتهم إليها بريطانيا.
- 1938م مصرع ثلاثة وعشرون فلسطينياً، وإصابة ثلاثين آخرين في حادث انفجار لغم زرعه أفراد من منظمة الأرغون الصهيونية الإرهابية في سوق الخضروات المركزي في مدينة يافا.
- 1920م حكومة الانتداب البريطاني تصدر أول قرار بريطاني بشأن الهجرة الصهيونية إلى فلسطين بعد إلغاء الإدارة العسكرية وإنشاء الإدارة المدنية برئاسة السير هربرت صموئيل، وتقرر السماح بدخول (16500 مهاجر يهودي) إلى فلسطين خلال عام على الرغم من المعارضة الفلسطينية.