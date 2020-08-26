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الاحتلال يعتقل 24 مواطنًا بالضفة

26 آب / أغسطس 2020 09:49

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 24 مواطنا في الضفة الغربية المحتلة غالبيتهم من محافظة رام الله والبيرة، ومنهم نائبان بالمجلس التشريعي أفرج عن أحدهما لاحقاً، بالإضافة إلى صحفي.

وأوضح نادي الأسير، أن عشرة مواطنين على الأقل جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في محافظة رام الله والبيرة بينهم نائبان سابقان، وصحفي وهم: النائب المقدسي والمبعد أحمد عطون وهو أسير سابق قضى سنوات في سجون الاحتلال، والنائب عبد الجابر فقهاء حيث جرى الإفراج عنه لاحقاً بعد التحقيق معه، والصحفي مصعب سعيد من بلدة بيرزيت، علاوة على كل من: يعقوب حسين وهو أسير سابق أفرج عنه قبل فترة وجيزة، وشجاع درويش، وماهر شريتح، وفادي حمد، وعمرو أبو غوش، وعرفات ناصر، ورأفت أبو ربيع.

ومن مخيم نور شمس وبلدة عنبتا في طولكرم اعتقل الاحتلال مواطنين وهما: لؤي راسم أبو شقير (19 عاماً)، وناصر أسامة نصار (18 عاماً).

وسُجلت سبع حالات اعتقال في القدس على الأقل بينهم مدير مكتب الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي معاذ الأشهب، وعرفات نجيب، وعبادة نجيب، ومحمد عوض، ومصطفى الترهوني، ومحمد نايف عبيد، وسلامة غاصب عبيد.

يُضاف إلى المعتقلين من نابلس إبراهيم شاهر زيادة وأحمد عماد زيادة من بلدة مادما اُعتقلا من على حاجز عسكري، وأحمد عيد ونجله إسماعيل من بلدة بورين حيث جرى الإفراج عنهما لاحقاً، ويوسف جمال الزبيدي من جنين وهو أسير سابق.

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