وكالة الرأي الفلسطينية غارات إسرائيلية على أراضي زراعية شرق خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2596) الأربعاء 26/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية "أبو الريش" يناقش توسيع دائرة الفئة المستهدفة من المخالطين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تؤكد على العمل وفق خطة الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية " بحر " يدعو المواطنين للالتزام بتوجيهات اللجنة العليا لمواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية سورية حامل في الشهر السابع تتعافى من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية سيدة روسية تدعو إلى الحذر عند شراء العنب وكالة الرأي الفلسطينية مدينة إيطالية تقدم عرضا مغريا لتشجيع السياحة… وكالة الرأي الفلسطينية روبوت جديد يمكنه إجراء مسحة كورونا للمرضى بسرعة تفوق البشر وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يعني تطبيق AdMob الجديد من جوجل وفيم يستخدم؟
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم

26 آب / أغسطس 2020 10:05

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم السبت المقبل، تؤثر على البلاد كتلة هوائية حارة وجافة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟