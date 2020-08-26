بلدية خان يونس: لجنة الطوارئ تدعو المواطنين لترشيد استهلاك المياه

خان يونس- الرأي

ناشدت لجنة طوارئ الخاصة بملف جائحة كورونا في بلدية خان يونس جنوب محافظات، كافة المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه قدر المستطاع من أجل تجاوز الأزمة الراهنة التي خلفتها تفاقم مشكلة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة وكذلك انتشار وباء كورونا ببعض المناطق على مستوى القطاع.



جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته بلدية خان يونس مساء أمس، في مقرالبلدية، بمشاركة عضو المجلس البلدي أ. مروان أبو شمالة، ومدير البلدية أ. محمد الاسطل، ورئيس لجنة طوارئ جائحة كورونا بالبلدية أ.عماد الأغا، ورئيس قسم المياه م. ياسر شعت، ومسئول الضخ والتوزيع لشبكات المياه م. أمين شهوان، وذلك من أجل مناقشة آليات ضخ المياه ومتابعة ومعالجة شكاوي الجمهور التى ترد من بعض الاحياء ومعالجتها.

كما تم متابعة خطة العمل التي يتم العمل بموجبها ضمن خطة الطوارئ ضمن الامكانيات المتاحة.



وأكدت بلدية خان يونس على أنها تبذل قصارى جهدها من أجل تأمين ضخ المياه للسكان في ظل الظروف الحالية والمتمثلة في مشكلة الكهرباء التي تنقطع عن بعض المناطق لأكثر من (20) ساعة متواصلة الذي يؤثر بدوره على ساعات تشغيل آبار المياه وكذلك أزمة كورونا، مشيرة إلى أن زيادة الاستهلاك في المياه ارتفعت نتيجة مكوث كافه أفراد الأسرة في المنازل على مدار الساعه مما يزيد من استهلاكهم بشكل مستمر.