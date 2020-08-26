5 إصابات مؤكدة بين الأسرى في سجن "عوفر"

رام الله - الرأي

أبلغت إدارة سجن "عوفر" الأسرى صباح اليوم، عن وجود (5) إصابات مؤكدة بين صفوف الأسرى بفيروس "كورونا" في ثلاثة أقسام وهي: (17) و(14) و(21)، علماً أن قسمي (17) و(14) هي أقسام "المعبار" التي يقبع فيها المعتقلين الجدد.

وبين نادي الأسير أن إدارة السجن أغلقت الأقسام وتواصل أخذ العينات من الأسرى، ونقلت الأسرى المخالطين إلى ما تسميه "بالحجر"، ومن المحتمل في ضوء التطورات أن يتم إغلاق أقسام أخرى، الأمر الذي ينذر بخطورة عالية، لم يشهدها الأسرى منذ انتشار الوباء في شهر آذار/ مارس الماضي.

وتابع النادي في بيانه، أنه وفي ضوء استمرار الإعلان عن إصابات بين صفوف الأسرى، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تستمر في تنفيذ حملات اعتقال يومية، وكان آخرها اعتقال (24) مواطناً من الضفة فجراً، وكذلك تستمر في استخدام الوباء كأداة تنكيل وترهيب وضغط تحديداً على المعتقلين الجدد، وتحويل مراكز التحقيق والتوقيف إلى أماكن "حجر صحي" لا تتوفر فيها أدنى الظروف الصحية، تحديداً في معتقلي "حوارة" و"عتصيون".

وطالب نادي الأسير مجدداً المنظمات الدولية الحقوقية وعلى رأسها الصليب الأحمر، بالضغط على الاحتلال بوقف الاعتقالات اليومية، وكذلك الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال مع استمرار انتشار الوباء، والضغط من أجل السماح بوجود لجنة طبية دولية محايدة تُشارك في معاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم، كون أن المعلومات التي تصدر حتى الآن مصدرها إدارة سجون الاحتلال فقط، والتي تبقى محط شك.