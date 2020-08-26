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إجراءات مشددة بحق المخالفين

مباحث التموين تتابع أسعار السلع والبضائع في ظل حظر التجوال

26 آب / أغسطس 2020 10:54

مباحث التموين تتابع أسعار السلع والبضائع في ظل حظر التجوال
مباحث التموين تتابع أسعار السلع والبضائع في ظل حظر التجوال

غزة- الرأي

أكد مدير مباحث التموين والمعادن الثمينة بالشرطة المقدم أحمد قنيطة، أن دائرته تقوم بواجبها في متابعة أسعار السلع والبضائع، في ظل الإجراءات الجديدة في مواجهة فيروس كورونا.
وقال قنيطة" في تصريح صحفي، إن دائرة مباحث التموين كثفت من إجراءاتها في مراقبة أسعار السلع والبضائع، لاسيما المواد الغذائية والتموينية، بعد قرار حظر التجوال في جميع مناطق قطاع غزة.
وأشار " إلى أنه تم استنفار جميع الضباط والعناصر ميدانياً من أجل منع احتكار التجار للسلع، أو رفع أسعارها استغلالاً لحالة الإغلاق المفروضة.
وأضاف أنه تم وضع آلية لمراقبة السوق والتجار في ظل فرض حظر التجوال، بما يضمن توفّر السلع والمواد الأساسية للمواطنين، وذلك بالتعاون مع فرق حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني.
وأهاب قنيطة بجميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أية حالات احتكار أو استغلال، من خلال الاتصال الرقم المجاني للشرطة (100) أو الرقم الوطني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109).
ودعا جميع المواطنين والتجار إلى إعلاء روح المصلحة العامة في ظل الظروف الراهنة، والتعامل بروح المسؤولية المجتمعية، مُحذراً في الوقت نفسه من أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بحق كل من يثبت بحقه أي مخالفة بالخصوص.
وطمأن مدير مباحث التموين، جمهور المواطنين، بأن كافة المواد الغذائية والتموينية متوفرة في السوق بشكل طبيعي.

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