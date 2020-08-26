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"ضهير": الطواقم الصحية تواصل عملها للسيطرة على الوضع الوبائي في القطاع

26 آب / أغسطس 2020 11:05

"ضهير": الطواقم الصحية تواصل عملها للسيطرة على الوضع الوبائي في القطاع

غزة- الرأي

أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية الصحية ومسئول دائرة الطب الوقائي في قطاع غزة د. مجدي ضهير ان الطواقم الطبية مستمرة في مواصلة العمل الدؤوب لتحديد الوضع الوبائي، وحصره وقطع شوط طويل في هذا الاتجاه ضمن الخطط المتاحة وجهوزية طواقم وزارة الصحة للتعامل مع هذه الحالة.

وأوضح د. ضهير، أنه استكمالاً للاجراءات التي تم البدء بها بعد تسجيل أربعة حالات مؤكدة باصابتها "كوفيد19" داخل مجتمع قطاع غزة، ان الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة هي خطوات في الاتجاه الصحيح للسيطرة على الوضع الصحي القائم في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد والجهوزية كطواقم ومعدات ومهمات وأجهزة، وكل الأمور المتاحة لتسهيل عمل الطواقم الطبية في سبيل معالجة الحالة.

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