التشريعي يدعو الدول الصديقة لدعم القطاع الصحي بغزة لمواجهة "كورونا"

غزة- الرأي

دعت رئاسة المجلس التشريعي البرلمانات العربية والإسلامية والصديقة حول العالم لحث حكومات بلادها لتسخير أدواتها وإمكاناتها لتوفير كل أشكال الدعم المالي واللوجستي لإنقاذ أهالي غزة من جائحة كورونا.

وناشدت رئاسة المجلس في رسالة عاجلة لعدد من البرلمانات، بالإضافة لأمين عام جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس الاتحاد البرلمان العربي، ورئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس، بالتواصل مع الجهات المختصة في بلدانهم ودول العالم لدعم القطاع الصحي بغزة وإسناد جهوده وخطته الطارئة في مواجهة الجائحة.

وجاء في الرسالة؛ نأمل توفير المعدات الطبية اللازمة لحماية شعبنا قبل أن تقع الكارثة -لا سمح الله-، وما تخلّفه من تداعيات بالغة الخطورة على حياة شعبنا في الحاضر والمستقبل.

وأعربت رئاسة المجلس عن عميق شكرها وتقديرها لكل الدول التي ستستجيب لنداء توفير المساعدات الطبية والإنسانية لأبناء شعبنا بما يسهم في حمايتهم وسلامة الأمن الصحي والمجتمعي وتعزيز صمود شعبنا على أرضه.

وشرحت الرسالة ظروف غزة المحاصرة منذ ما يزيد عن ثلاثة عشر عاماً، والتي تفاقمت مع وصول جائحة كورونا إلى القطاع مؤخرًا رغم الاحتياطات الوقائية والإجراءات الصحية المتخذة.

وأكدت رئاسة المجلس على أن قطاع غزة يفتقر إلى أبسط الإمكانات والمستلزمات الصحية التي تؤهله لمواجهة الجائحة، ولا يملك أدنى المقومات المادية والطبية والصحية لحماية المواطنين والمرضي المتوقع اصابتهم