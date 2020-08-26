حالتي وفاة و 17 إصابة جديدة بكورونا في غزة

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأفادت الوزارة، بوفاة المواطن "رباح لبد" 61 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا وقد كانت حالته حرجة وتحت التنفس الصناعي، ووفاة المواطن "محمد علي الحسني" 60 عام جراء وهو مريض أورام في مستشفى الرنتيسي التخصصي.

وذكرت أن الإصابات الجديدة جاءت على النحو التالي: 6 إصابات بالمستشفى الإندونيسي شمال القطاع، وإصابة بمستشفى الرنتيسي، وإصابة ممرض بمجمع الشفاء الطبي، وإصابة لفتاة عشرينية من حي التفاح بمدينة غزة ظهرت عليها أعراض وتواصلت على الرقم المجاني للوزارة، و6 إصابات من مخيم المغازي لمخالطين للإصابات السابقة.

وأكدت أنه يجري إتخاذ إجراءات العزل والتقصي.