وزارة السياحة تواصل جولاتها للتأكد من الالتزام بقرارات الطوارئ

غزة- الرأي

واصلت وزارة السياحة والاثار، بالتعاون مع مباحث السياحة خلال مساء امس وصباح اليوم الأربعاء، جولاتها التفتيشية والتفقدية على العديد من الاماكن السياحية في قطاع غزة وخاصة الشريط الساحلي .

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها وعناصر مباحث السياحة نفذت العشرات من الجولات على المنشآت السياحية والترفيهية من جنوب القطاع الى شماله للتأكد من الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية والصحة والطوارئ بالإغلاق للحد من انتشار جائحه كورونا بعد اكتشاف اصابات خارج مراكز الحجر.

واضافت الوزارة أنها لمست التزاماً كبيراً من اصحاب المنشآت السياحية من مطاعم وشاليهات وكافيهات ومقاهي وغيرها، مع وجود بعض المخالفين الذين تواجدوا في بعض الشاليهات الخاصة وعلى شارع الرشيد غرب غزة ، وتم التعامل معهم حسب القانون ، واخلائهم من تلك الأماكن، حفاظاً على سلامتهم.

واشارت الوزارة الى أنها تعمل جنباً بجنب مع باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية لتجنيب أبناء شعبنا هذا الوباء، والحفاظ على السلامة العامة، و لن تتوانى في تطبيق القانون والقرارات التي تصدر عن الجهات المختصة لضبط الحالة الصحية والامنية في القطاع .