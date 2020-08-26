هل سيفرض "كورونا" في غزة معادلات جديدة؟

غزة - خاص الرأي

منذ شهور طويلة والجهات الحكومية في غزة تعمل باستماتة من أجل منع تسلل فايروس "كورونا" إلى القطاع من خلال خطط متعاقبة وضبط وسيطرة للمعابر والحدود والمنافذ؛ غير أن المعادلة تغيرت بإعلان مركز الإعلام والمعلومات الحكومي عن بدء تسجيل إصابات بفايروس "كورونا" مساء الاثنين 24 أغسطس 2020م لمواطنين من خارج مراكز الحجر الصحي.

تسلسل تسجيل الإصابات

وبدأ تسجيل الحالات من مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى، تلاه تسجيل حالتين بقسم الباطنة بمستشفى الشفاء بغزة، واليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020م أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل 9 إصابات جديدة بالفايروس منها حالتين في مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة توفيت إحداها وهو المواطن رباح لبد (61 عام) جراء إصابته بفيروس كورونا، حيث كانت حالته حرجة وتحت التنفس الصناعي وتوفى أثناء نقله من مستشفى الاندونيسي إلى مستشفى غزة الأوروبي.

وتم تسجيل حالة إصابة لفتاة عشرينية من حي التفاح بغزة ظهرت عليها أعراض الفايروس وتواصلت على الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة، ثم 6 حالات من مخيم المغازي مخالطين لإصابات سابقة.

عشرات نداءات الاستغاثة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أطلقت عشرات نداءات الاستغاثة من أجل ترميم الوضع الصحي في غزة التي تعاني من نقص شديد في الإمكانيات نتيجة الحصار المطبق المفروض على غزة منذ 13 عاما متواصلا، وطالبت مراراً المجتمع الدولي بإنقاذ الواقع الصحي الذي يقترب من الانهيار في غزة؛ غير أن دول العالم لم تستمع لتلك الاستغاثات وتركت غزة تغرق في حصارها القاتل، والذي أخذ معه مئات الوفيات بأمراض أخرى في سنواته القاسية الماضية.

الجهات الحكومية تتابع مهامها

مركز الإعلام والمعلومات الحكومي أكد على أن الجهات الحكومية تتابع مهامها بمسئولية عالية في ضوء الإعلان عن حظر التجوال الذي فرضته الحكومة في قطاع غزة لحماية المواطن الفلسطيني وتطويق انتشار الفايروس، وذلك وفق سيناريوهات مقرة مسبقاُ ضمن خطة العمل الحكومي في مواجهة الجائحة وبناء على تطورات ومستجدات الأحداث الميدانية، كما وأشرفت خلية الأزمة العليا على مجمل الخطوات التي جرى اتخاذها خلال اليومين الماضيين، فيما تواصل انعقادها لاتخاذ القرارات المناسبة.

وفي هذه الأثناء تباشر الطواقم الفنية بوزارتي الصحة والداخلية مهام التقصي الوبائي لتحديد خارطة انتشار الوباء وتتبع مصدر العدوى وحصر كافة المخالطين واتخاذ الإجراءات الطبية مع المصابين، وشملت هذه المهام سحب وفحص عينات مئات المخالطين المتواجدين بالمنطقة الجغرافية المحيطة بسكن الحالات المصابة، ونحن بانتظار خروج نتائج الفحص.

على قدم وساق

سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أكد أن الإجراءات الحكومية والطبية تتم على قدم وساق، ونفى الإشاعات التي يتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الفينة والأخرى.

وشدد معروف على أن الرهان في هذا الوقت على حالة الوعي لدى المواطنين وتحليهم بالمسؤولية المجتمعية وأخذ كافة الاحتياطات التي تكفل عدم إصابتهم بالفيروس.

كارثة حقيقية

المؤسسات الحكومية ومراكز حقوق الإنسان جددت تحذيرها من أن كارثة حقيقية تتهدد قطاع غزة، في ظل انتشار فايروس كورونا خارج مراكز الحجر الصحي، داعية المجتمع الدولي إلى دعم قدرات الجهات الحكومية الحكومة في غزة للحيلولة دون خروج الوباء عن السيطرة، مستنكرة استمرار الحصار "الإسرائيلي" وتشديده، واستمرار الهجمات الحربية، في ظل الخطر الحقيقي الناجم عن تدهور البنية التحتية لقطاع الصحة واحتمال خروج الوباء عن السيطرة.

وطالبت المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي بتحرك فوري وفاعل الأمر الذي يجعل من تفشي كورونا خطر قائم ويهدد بكارثة حقيقية، في ظل تدهور واقع الخدمات الصحية وانقطاع التيار الكهربائي لحوالي (20 ساعة) يومياً.

معادلات جديدة

ويبقى السؤال المطروح: هل سيبقى الحال في غزة على ما هو عليه الآن؟ أم أن الواقع سيتغير وفق معادلات جديدة قد يفرضها الميدان؟.