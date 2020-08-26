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طوارئ بلدية رفح تعمل على متابعة التطورات لضمان تقديم الخدمات للمواطنين

26 آب / أغسطس 2020 01:38

طوارئ بلدية رفح تعمل على متابعة التطورات لضمان تقديم الخدمات للمواطنين
طوارئ بلدية رفح تعمل على متابعة التطورات لضمان تقديم الخدمات للمواطنين

رفح- الرأي

أكدت لجنة طوارئ بلدية رفح ، أنها تواصل عملها لمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ (ج) التي أقرتها البلدية عند ظهور حالات مصابة بالكورونا خارج مراكز الحجر الصحي.

ونوهت إلى أن  اللجنة على انعقاد تام ومستمر، وتعمل على متابعة التطورات الميدانية أولا بأول، لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في مدينة رفح برغم شح الإمكانيات ونقص الوقود والموارد المالية.

وأوضحت أن  خدمات البلدية  ستتركز في هذه المرحلة على جمع النفايات وترحيلها من جميع أحياء المدينة بشكل يومي، وضمان استمرار خدمات ضخ المياه والصرف الصحي، وتنظيم الأسواق والأماكن العامة وفقًا للقرارات الحكومية.

وخصصت البلدية رقم تواصل مباشر لاستقبال شكاوى المواطنين على الرقم 115 أو على أرقام أعضاء لجنة الطوارئ على مدار الساعة.

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