"حماد": خلايا الأزمة بانعقاد دائم لتلبية احتياجات مستشفى العزل

غزة- الرأي

أكد محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية في وزارة الصحة، أنه تم تشكيل خلية أزمة من الادارات ذات الاختصاص في وزارة الصحة للتعامل مع مستجدات أزمة جائحة "كورونا" وتحديد احتياجات مستشفى العزل وتجهيزه لاستقبال الحالات المصابة في قطاع غزة .

وأضاف "إن خلايا الازمة داخل الوزارة في حالة انعقاد دائم لتلبية احتياجات المستشفى وتجهيزة بشكل كامل لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا بالاضافة الى التعامل مع أي طارئ.

و نوه أ. حماد الى أنه تم حصر و تجهيز قائمة الاحتياجات اللازم توفيرها لمستشفى العزل (الاوروبي سابقا) ،من الأجهزة والمعدات الطبية بالإضافة الى المستلزمات والمستهلكات الطبية للتعامل مع الحالات المصابة بكوفيد19.

وناشد كافة المؤسسات الدولية المانحة والداعمة لوزارة الصحة والشريكة بالعمل الصحي بضرورة التدخل واتخاذ خطوات إستباقية من أجل تزويد مستشفى العزل باحتياجاته ورفع امكانياته لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل أقسامة .