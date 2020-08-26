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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

في ظل انتشاره خارج مراكز الحجر الصحي

الداخلية تنشر تعليمات للمواطنين للوقاية من "كورونا"

26 آب / أغسطس 2020 03:03

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأربعاء، تعليمات مهمة للمواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا خارج مراكز الحجر الصحي، داعية إلى ضرورة الالتزام بها.

وقالت الوزارة إن التعليمات هي: 

1- البقاء في المنازل وعدم الخروج منها طوال فترة حظر التجوال، وانتظار أية تعليمات جديدة.

2- تحقيق التباعد الجسدي والمحافظة على عدم الاختلاط.

3- الالتزام بقواعد النظافة الشخصية: غسل الأيدي جيداً بشكل مستمر، والمحافظة على الخصوصية في استخدام أدوات النظافة الشخصية.

4- غسل اليدين جيداً بعد لمس أية مقتنيات أو حاجيات من خارج المنزل.

5- الاهتمام بالتعقيم المستمر لكافة الأماكن المعرضة للّمس داخل المنزل بالكلور المخفف.

6- ارتداء الكمامة في حال الاضطرار للخروج من المنزل عند الضرورة القصوى.

7- الشائعات خطر يهدد المجتمع، فاحذر من تناقلها.

8- استقِ الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية.

9- الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، وعدم التهاون بها.

10- في حال الشعور بأية أعراض صحية، الاتصال بالرقم المجاني لوزارة الصحة (103) أو الرقم الوطني لوزارة الداخلية (109).

11- عند الحاجة للإبلاغ عن أية معلومات هامة متعلقة بالوضع العام، الاتصال بالشرطة عبر الرقم (100) أو الرقم الوطني (109). 

وأكدت الوزارة، أن التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية يُساهم في تجنيب تجنيبهم والمجتمع خطر انتشار الفيروس.

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