الداخلية تنشر تعليمات هامة للمواطنين لمواجهة الوباء

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، تعليمات هامة للمواطنين لمواجهة جائحة الكورونا بعد اكتشاف حالات داخل القطاع وخارج مراكز الحجر الصحي.



وهذه هي التعليمات:

البقاء في المنازل وعدم الخروج منها طوال فترة حظر التجوال، وانتظار أية تعليمات جديدة.

تحقيق التباعد الجسدي والمحافظة على عدم الاختلاط.

الالتزام بقواعد النظافة الشخصية: غسل الأيدي جيداً بشكل مستمر، والمحافظة على الخصوصية في استخدام أدوات النظافة الشخصية.

غسل اليدين جيداً بعد لمس أية مقتنيات أو حاجيات من خارج المنزل.

الاهتمام بالتعقيم المستمر لكافة الأماكن المعرضة للّمس داخل المنزل بالكلور المخفف.

ارتداء الكمامة في حال الاضطرار للخروج من المنزل عند الضرورة القصوى.

الشائعات خطر يهدد المجتمع، فاحذر من تناقلها.

استقِ الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية.

الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، وعدم التهاون بها.

في حال الشعور بأية أعراض صحية، الاتصال بالرقم المجاني لوزارة الصحة (103) أو الرقم الوطني لوزارة الداخلية (109).

عند الحاجة للإبلاغ عن أية معلومات هامة متعلقة بالوضع العام، الاتصال بالشرطة عبر الرقم (100) أو الرقم الوطني (109)