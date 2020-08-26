الداخلية تنشر تعليمات هامة للمواطنين لمواجهة الوباء

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، تعليمات هامة للمواطنين لمواجهة جائحة الكورونا بعد اكتشاف حالات داخل القطاع وخارج مراكز الحجر الصحي.
وهذه هي التعليمات:
- البقاء في المنازل وعدم الخروج منها طوال فترة حظر التجوال، وانتظار أية تعليمات جديدة.
- تحقيق التباعد الجسدي والمحافظة على عدم الاختلاط.
- الالتزام بقواعد النظافة الشخصية: غسل الأيدي جيداً بشكل مستمر، والمحافظة على الخصوصية في استخدام أدوات النظافة الشخصية.
- غسل اليدين جيداً بعد لمس أية مقتنيات أو حاجيات من خارج المنزل.
- الاهتمام بالتعقيم المستمر لكافة الأماكن المعرضة للّمس داخل المنزل بالكلور المخفف.
- ارتداء الكمامة في حال الاضطرار للخروج من المنزل عند الضرورة القصوى.
- الشائعات خطر يهدد المجتمع، فاحذر من تناقلها.
- استقِ الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية.
- الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، وعدم التهاون بها.
- في حال الشعور بأية أعراض صحية، الاتصال بالرقم المجاني لوزارة الصحة (103) أو الرقم الوطني لوزارة الداخلية (109).
- عند الحاجة للإبلاغ عن أية معلومات هامة متعلقة بالوضع العام، الاتصال بالشرطة عبر الرقم (100) أو الرقم الوطني (109)
- إن التزامك بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية يُساهم في تجنيب نفسك وعائلتك والمجتمع خطر انتشار الفيروس.