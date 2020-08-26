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يمكنهم إجراء أكثر من 1500 عينة خلال 24 ساعة

الصحة العالمية: طواقم الصحة بغزة ذات خبرة كافية وجهوزية عالية

26 آب / أغسطس 2020 06:45

غزة- الرأي:

قال مدير "مكتب منظمة الصحة العالمية" بغزة، عبد الناصر صبح، "تستطيع الطواقم الطبية في غزة إجراء أكثر من 1500 عينة خلال 24 ساعة حيث يوجد 4 أجهزة فحص "PCR" ولديهم الجهوزية والخبرة الكافية لذلك"، مؤكداً على أن المسحات المتوفرة حالياً تكفي على الأقل لمدة شهر حيث سيشهد القطاع خلال الأيام المقبل إجراء المئات والآلاف من المسحات.

وأكد صبح أن منظمة الصحة العالمية تحركت منذ يومين لشراء كميات أكبر من المسحات ليكون لدينا مخزون جيد من الفحوصات في قطاع غزة، منوهاً إلى أنه تم توريد 10 أجهزة تنفس صناعي وقبل مدة تم توريد 15 جهازاً للتعامل مع الحالات الحرجة.

وأشار إلى أن المنظمة لم تفاجئ بظهور حالات كورونا داخل مجتمع غزة وأن القطاع دخل مرحلة جديدة تتطلب استجابة جديدة، معتبراً أن النجاح أو الفشل في احتواء الفيروس يعتمد على تعامل الجمهور في اتخاذ الإجراءات الوقائية وإبطاء انتشاره واحتواءاه.

ولفت صبح إلى أن ما قامت به وزارة الصحة في غزة من إجراءات صارمة في مراكز الحجر شكل صمام أمان على مدار شهور وأعطنا ذلك وقت لتدريب الطواقم الطبية والاستعداد الكافي للتعامل مع الفيروس حال انتشاره على نطاق أوسع.

شبكة قدس.

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