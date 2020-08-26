البزم: إجراءات جديدة خلال ساعات في ظل تفشي "كورونا"

غزة- الرأي:

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أن الساعات القادمة ستشهد الإعلان عن جملة من الإجراءات الجديدة في ظل اكتشاف الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وقال البزم في بث المباشر عبر "سكايب" عبر صفحة وكالة "شهاب" المحلية على فيسبوك، مساء الأربعاء، إن لدى الجهات الحكومية خطة واضحة لتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنين في حال تمديد حظر التجوال، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

وأضاف: "نُقدر وجود شرائح متضررة من الإجراءات المتعلقة بمواجهة الفيروس، لكننا أمام خطورة كبيرة، ولدينا أولوية حالياً في متابعة انتشار الوباء والعمل لحصره".



مرحلة صعبة

وفي هذا الصدد، حذَّر البزم من أن شعبنا أمام واقع صعب، مستطرداً "من الصعب حالياً الحديث عن الخارطة الوبائية للفيروس بشكل دقيق، في ظل اكتشاف إصابات في مناطق متفرقة".

وأهاب المتحدث باسم الداخلية بالمواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، والتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مؤكداً أنه لابد من التحلي بالجدية والمسؤولية العالية لنجتاز هذه المرحلة بسلام.

كما نبه البزم إلى أنه من المبكر الحديث عن مناطق موبوءة في قطاع غزة، مضيفاً "ما زلنا نتابع المستجدات في هذا الأمر، وأي منزل يتم اكتشاف إصابة بداخله يتم حجر جميع سكانه، وأخذ عينات منهم للفحص.

الحاجيات الأساسية

واستعرض المتحدث باسم الداخلية الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية خلال الفترة السابقة في مواجهة جائحة كورونا، موضحاً أن "تلك الفترة كانت "استثنائية" اجتهدنا فيها لتأخير تفشي الفيروس في القطاع، لكن كنا نتوقع انتشاره وتجهزنا لذلك، ووضعنا الخطط والسيناريوهات اللازمة".

ولفت البزم إلى أن إجراءات الاحتلال وتشديد الحصار على غزة مؤخراً، يُفاقم من حجم التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية في مواجهة الفيروس.

ودعا المجتمع للدولي والمؤسسات الدولية للتحرك العاجل ومد القطاع بالمستلزمات الأساسية، وتزويد وزارة الصحة بما يلزم لمواجهة تفشي الوباء.

كما طالب السلطة الفلسطينية بضرورة التحرك العاجل وتزويد غزة لما يلزم لمواجهة هذا الفيروس.

محاربة الاحتكار والشائعات

وفيما يتعلق بمحاربة الاستغلال والاحتكار، أكد البزم أن الداخلية ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي تاجر يقوم برفع الأسعار أو يستغل أو يحتكر البضائع والمواد الغذائية، منوهاً إلى أن مباحث التموين تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق.

وزاد في حديثه: "المباحث العامة اتخذت إجراءات بحق 23 من مروجي الشائعات، ولا تهاون في ذلك، فالمسؤولية الوطنية والأخلاقية تستدعي من الجميع الجدية".

في سياق آخر، شدَّد البزم على ضرورة وقوف الجميع في مواجهة الشائعات، وتشكيل صمام أمان لشعبنا في ظل هذه المرحلة، مضيفاً "نشكر وسائل الإعلام المحلية ونقدر دورها في تشكيل صمام أمان معنا، ومد الجمهور بالمعلومات، وندعوها للاستمرار في ذلك والاعتماد على ما يصدر فقط من الجهات الرسمية".