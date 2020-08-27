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ثعبان روبوتي خارق يعمل بالليزر

27 آب / أغسطس 2020 07:52

ثعبان روبوتي خارق يعمل بالليزر
ثعبان روبوتي خارق يعمل بالليزر

تعتمد الصناعات الكبرى على استخدام آلات القطع بالليزر لتنفيذ تصميمات معدنية بسرعة كبيرة ودقة عالية مهما كان سمك المعادن التي يتم استخدامها.

وتختلف آلات الليزر وفقا لوقت صناعتها وطبيعة التقنيات المتاحة، حيث تم تصميم آلة ليزر تستخدم ذراع يشبه الثعبان يمكنه الوصول إلى أي قطعة معدنية وتقطيعها بسهولة وسرعة كبيرة حتى إذا كان موقعها داخل إطار معدني أكبر يحول دون وصول الآلات التقليدية إلى داخله، بحسب موقع "ماشابل" الأمريكي.

ونشر الموقع مقطعا مصورا لآلة الليزر الروبوتية، التي يمكنها تنفيذ المهام دون تدخل بشري في وقت قياسي.

وهذه الآلة عبارة عن روبوت يخرج من مكان صغير يمكنه الوصول إلى أي مكان في الأجزاء المعدنية التي يتم تقطيعها.

ويقول الموقع إن روبوت الليزر مصممة بصورة أساسية للعمل داخل المناطق الخطرة مثل مكونات المفاعلات النووية التي يمثل الدخول إليها خطرا على البشر.

ويكون هذا الروبوت مهم جدا عندما يتعلق الأمر بتفكيك الأجزاء المعدنية لمفاعلات نووية تم إخراجها من الخدمة لكنها مازالت تحتوي على مكونات مشعة تمثل خطرا على البشر.

وتصل قوة الليزر المستخدم في هذا الروبوت إلى 5 كيلووات وهو ما يمنحه قوة قطع كبيرة تصلح للعمل مع التصميمات المعدنية السميكة.

ويقول الموقع إن استخدام هذا الروبوت يساهم في تقليل حجم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العاملون في المناطق الخطرة مثل المنشآت النووية، كما أنه يساهم في تقليل وقت وتكاليف تفكيك التصميمات المعدنية التي يتم إخراجها من الخدمة.

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