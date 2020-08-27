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تاكسي طائر مداه 300 كلم.. يدخل الخدمة

27 آب / أغسطس 2020 08:16

تاكسي طائر مداه 300 كلم.. يدخل الخدمة
تاكسي طائر مداه 300 كلم.. يدخل الخدمة

يواصل خبراء السيارات تطوير منتجاتهم بصورة مستمرة حتى أصبحت صناعة السيارات تمتلك تقنيات متطورة تجعلها قادرة على إنتاج مركبات قادرة على الطيران.

رغم أن شركة "تسلا" الأمريكية تحقق إنجازا كبيرا في مجال السيارات الطائرة، إلا أن التاكسي الطائر الذي تنتجه إحدى الشركات الألمانية يمتلك مميزات كثيرة، حيث يمكنه حمل 5 أشخاص بينهم قائد المركبة، ويصل مداه إلى نحو 300 كيلومتر.

ويقول موقع "دويتشه فيله" إن التاكسي الطائر الذي تنتجه شركة ألمانية يمكنه قطع مسافة 22 كيلومترا في 6 دقائق فقط، كما أن الشركة تخطط لجعله ذاتي القيادة في المستقبل.

ويعمل التاكسي الطائر بمحركات كهربائية ويمكنه قطع مسافات كبيرة في وقت قياسي.

وتخطط شركة "ليليوم" الألمانية إلى إطلاق التاكسي الطائر بحلول عام 2025 بعدما يستكمل كل الاختبارات.

arabtoday-taxi تاكسي طائر مداه 300 كلم.. يدخل الخدمة
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