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كيف تفرق بين أعراض الانفلونزا وفيروس الكورونا

27 آب / أغسطس 2020 08:26

كيف تفرق بين أعراض الانفلونزا وفيروس الكورونا
كيف تفرق بين أعراض الانفلونزا وفيروس الكورونا

هناك تشابه إلى حد كبير بين فيروس الأنفلونزا وفيروس كورونا المستجد، ولكن في المقابل يوجد بعض الفروق التي تساعد في التمييز بينهما.

إنتبهوا كي لا تختلط عليكم الأمور

(1) السعال الجاف + العطس = يعني تلوث الهواء .
(2) السعال + المخاط + العطس + سيلان الأنف = يعني نزلات البرد .
(3) السعال + المخاط + العطس + سيلان الأنف + وجع الجسم + الضعف + الحمى الخفيفة = يعني الأنفلونزا .
(4) سعال جاف + عطس + ألم في الجسم + ضعف + حمى عالية + صعوبة في التنفس+ فقدان حاستي الشم والتذوق= يعني فيروس "كورونا 

* لا تخف *
في حال إصابتك بفيروس كورونا - لا قدر الله -
■ الأعراض الأولية : تبدأ من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس من الإصابة .
■ الأعراض : تكون سخونة ونحول بالجسم وتعب وضيق بالنفس .
■ تأخذ أدوية فتتحسن صحتك ، لكن سترجع الأعراض ،
فلا تخف .
■ تزداد الأعراض وتشتد من اليوم الخامس لليوم العاشر .
● إسهال وضيق بالنفس أكثر ، نحول و وجع بالجسم و فقدان الشهية ...

● خلال هذه الأيام التي تشتد فيها الأعراض
قم بشرب عصير البرتقال والتعرض للشمس
وأكل الثوم واللبن ...
■ الغرغرة بماء وملح ، وغسل يديك وقدميك ، وغسل وجهك كل ربع ساعة .
■ خذ نفساً عميقاً شهيقاً و زفيراً .
● بعد اليوم العاشر إن شاء الله تبدأ الأعراض بالاختفاء .
● أما بعد يوم 14 تقريباً تنتهي الأعراض كلها

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