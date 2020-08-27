ما هو إعتام عدسة العين وكيف يتم العلاج؟

إعتام عدسة العين من الأمراض المرتبطة بتقدمك في العمر، بحلول سن الثمانين، يعاني أكثر من نصف الأمريكيين من إعتام عدسة العين أو قد خضعوا لعملية جراحية لإصلاحها، في حين أن إعتام عدسة العين أمر شائع مع تقدمنا ​​في العمر إلا أنها إذا تركت دون علاج، فإنها يمكن أن تسبب العمى، في هذا التقرير نتعرف على اعتام عدسة العين وعلاجه بحسب موقع "هيلث تالك".

ما هو إعتام عدسة العين وكيف يتم علاجه؟



يولد الإنسان بعدسة شفافة تسمح لك بتحويل تركيز عينك وإعتام عدسة العين هو ضبابية على هذه العدسة الطبيعية ويبدأ عادة في سن الستين ولكن يمكن أن تحدث في وقت مبكر.

أعراض إعتام عدسة العين



الأعراض الشائعة لإعتام عدسة العين هي:

-رؤية ضبابية

-الحساسية للضوء

-مشكلة في الرؤية في الليل

-رؤية مزدوجة

يشكو المرضى عادةً من صعوبة القيادة، خاصةً في الليل في الضوء الخافت، في المطر ويشكون أيضًا من صعوبة قراءة الأحرف الصغيرة يقولون أنهم بحاجة إلى ضوء ساطع للغاية. وبعد فترة، لا يساعد الضوء الساطع في الواقع على الرؤية".

أسباب إعتام عدسة العين



تتكون عدسة عينيك من البروتين والماء مع تقدمك في العمر ، يتحلل البروتين ويتكتل في العدسة، مما يجعلها غائمة.

الشيخوخة هي عامل الخطر الرئيسي، ولكن هناك عوامل أخرى تشمل التعرض المفرط للشمس، التدخين، وشرب الكثير من الكحول، صدمة أو إصابة العين، السكري ، والإشعاع ، وتناول المنشطات.

علاج إعتام عدسة العين



تعد الجراحة لإزالة العدسة الغائمة واستبدالها بعدسة بلاستيكية اصطناعية العلاج الأكثر شيوعًا لإعتام عدسة العين

إذا كان لديك إعتام عدسة العين في كلتا العينين، يتم إجراء الجراحة بشكل منفصل لكل عين، مما يسمح للعين الأولى بالتعافي بعدستها الجديدة قبل معالجة العين الثانية عادة ما يتبع الإجراء الثاني أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد الأول.

العدسة المزروعة تغير وصفة العين وفي كثير من الأحيان يحتاج المرضى فقط إلى نظارات القراءة بعدها.

تمنح العدسة المريض رؤية بعيدة، لكنهم عادة ما يحتاجون إلى نظارات للقراءة، ومع ذلك ، إذا كانوا يعانون من الاستجماتيزم، فقد يحتاجون إلى نظارات للمسافة لتصحيح الاستجماتيزم."