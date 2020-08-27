توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق رفح

رفح - الرأي

توغلت جرافات عسكرية إسرائيلية، صباح الخميس، بشكل محدود شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن 5 جرافات توغلت خارج السياج الأمني انطلاقا من بوابة "المطبق" العسكرية، وشرعت بأعمال تجريف في المكان.