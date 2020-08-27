توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق رفح

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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27 آب / أغسطس 2020 09:36
رفح - الرأي
توغلت جرافات عسكرية إسرائيلية، صباح الخميس، بشكل محدود شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية، إن 5 جرافات توغلت خارج السياج الأمني انطلاقا من بوابة "المطبق" العسكرية، وشرعت بأعمال تجريف في المكان.
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10:05النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2597)الخميس 27/8/2020
09:36توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق رفح
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