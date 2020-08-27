وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يُناقش مع شركات الوقود إجراءات السلامة بالمحطات وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: احتكار السلع منافي للأخلاق والقيم الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2597)الخميس 27/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق رفح وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 177 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجري مسحا هندسيا لمنزل في نابلس تمهيدا لهدمه وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد الكرة يختتم دورة الحكام الدولية والمدربين للمستوى الرابع وكالة الرأي الفلسطينية رونالدينيو يغادر البارغواي بعد خمسة أشهر من اعتقاله وكالة الرأي الفلسطينية ميسي.. ثلاثة أندية تتسابق للظفر بتوقيعه وإدارة برشلونة تحت الضغط وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل "الشيقل"
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2597)الخميس 27/8/2020

27 آب / أغسطس 2020 10:05

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2597)الخميس 27/8/2020

أخبار فلسطينية

·         ابو نعيم: تمديد حظر التجوال لمدة 72 ساعة لمواجهة فيروس كورونا

·         السلطة تلاحق النشطاء المنتقدين لسياستها و فساد مؤسساتها

·         هنية: نجري اتصالات مع كافة الأطراف لمساعدة غزة ونحمل الاحتلال المسؤولية

·         عريقات يثمن موقف البحرين ويدعو أمريكا ان لا تستمر بالعمى السياسي

·         تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس والإعلان إقامة محطتين جديدتين للفحص

·         غزة: تمديد الإغلاق وخطة لمحاولة تقليل عدد الإصابات

·         "التعليم": استمرار إغلاق المؤسسات التعليمية لإشعار آخر

·         القائد النخالة يهاتف عائلات شهداء سرايا القدس الأربعة ويثني على صبرهم وصمودهم

·         الجهاد الإسلامي: متمسكون برفع الحصار عن شعبنا وجاهزون للرد على أي عدوان

·         »"كورونا" يواصل تسجيل أرقام مرتفعة مع وفاة 4 ورصد 609 إصابات جديدة

·          

أخبار إسرائيلية

·         محادثات أميركية "إيجابية مع إسرائيل والإمارات بشأن طائرات F35"

·         الصحة الإسرائيلية: 17 وفاة بكورونا و1952 إصابة خلال 24 ساعة

·         تقرير إسرائيلي: وقف التصعيد بغزة مشروط بتخفيف الحصار

·         الأسبوع المقبل: مضاعفة عدد السياح من إسرائيل إلى اليونان

·         نتنياهو يهدد لبنان بضربة أشد إذا تكررت هجمات «حزب الله»

·          

 اخبار دولية

·         وزير الخارجية الفرنسي: الخطر اليوم هو اختفاء لبنان

  •  

·          

الأخبار العربية

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

 

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

  • إسرائيل تقصف مواقع لـ«حزب الله» قرب الحدود مع لبنان

الاخبار اللبنانية

 الشروق المصرية

 الاهرام المصرية

الغد الأردنية

 الشرق القطرية

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

القدس المحلية 

·         هنية: نجري اتصالات مع كافة الأطراف لمساعدة غزة ونحمل الاحتلال المسؤولية

·         عريقات يثمن موقف البحرين ويدعو أمريكا ان لا تستمر بالعمى السياسي

·         تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس والإعلان إقامة محطتين جديدتين للفحص

·         غزة: تمديد الإغلاق وخطة لمحاولة تقليل عدد الإصابات

الحياة الجديدة

·         الهدمي يشرح الوضع الخطير بالقدس لممثلي اليابان والمكسيك وكندا والاتحاد

·         الاحتلال يسلم محافظ القدس إخطارا بنيته تقييد حركته داخل القدس المحتلة

·         الاحتلال يشرع بهدم منزل في حي عين اللوزة بسلوان

جريدة الأيام

 وكالة الراي



 وكالة صفا

سما نيوز

·          

 فلسطين اليوم

·         ابو نعيم: تمديد حظر التجوال لمدة 72 ساعة لمواجهة فيروس كورونا

·         السلطة تلاحق النشطاء المنتقدين لسياستها و فساد مؤسساتها

·         القائد النخالة يهاتف عائلات شهداء سرايا القدس الأربعة ويثني على صبرهم وصمودهم

·         الجهاد الإسلامي: متمسكون برفع الحصار عن شعبنا وجاهزون للرد على أي عدوان

·         موعد صرف رواتب موظفي السلطة ونسبة الصرف

·          

عرب  48

·        

·         كورونا بالضفة والقدس وغزة: 4 وفيات و602 إصابة جديدة و"عدد من الأسرى" يُصابون بالفيروس

·         وفاة رجل من غزّة إثر إصابته بفيروس كورونا

·         أسير يواصل إضرابه عن الطعام منذ 31 يوما رفضا لاعتقاله الإداري

·         محادثات أميركية "إيجابية مع إسرائيل والإمارات بشأن طائرات F35"

·         الصحة الإسرائيلية: 17 وفاة بكورونا و1952 إصابة خلال 24 ساعة

·         تقرير إسرائيلي: وقف التصعيد بغزة مشروط بتخفيف الحصار

·         بيتاح تكفا: اعتقال فلسطيني بشبهة قتل إسرائيلي طعنا

·         الأسبوع المقبل: مضاعفة عدد السياح من إسرائيل إلى اليونان

·          

 

وكالة وفا

·         مجدلاني يثمن موقف روسيا تجاه حقوق شعبنا

·         الاحتلال يعتقل مواطنين من رام الله

·         الاحتلال يعتقل مواطنا من الخليل

·         19 عاما على استشهاد أبو علي مصطفى

·         الاحتلال يعتقل فتيين من بيت لحم 

 

حدث في مثل هذا اليوم

·         27 آب (أغسطس)

·         2001م اغتيال القائد الوطني أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأحد مؤسسي حركة القوميين ومنظمة التحرير الفلسطينية من خلال قصف مكتبه في رام الله بالصواريخ من طائرات حربية إسرائيلية.

·         2001م الاحتلال الإسرائيلي يغتال أبو علي مصطفى (ولد عام 1938) الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقصف مكتبه في مدينة البيرة بالصواريخ من طائرة مروحية. عاد إلى فلسطين في 30 أيلول (سبتمبر) 1999، وانتُخب أميناً عاماً للجبهة الشعبية في 8 تموز (يوليو) 2000 خلفاً للدكتور جورج حبش (ولد عام 1926).

·         1998م انفجار في مدينة تل أبيب يسفر عن جرح 21مإسرائيلياً، والعدو يتهم حركة المقاومة الإسلامية حماس بهذا التفجير.

·         1989م الاحتلال الإسرائيلي يبعد خمسة فلسطينيين عن الأراضي المحتلة

·         1970م أنهى المجلس الوطني دورته السابعة بتاريخ 4/6/1970، وكان من المفترض أن يعود إلى الاجتماع في دورته العادية في نهاية عام 1970، إلا أن أموراً خطره استجدت بالنسبة إلى العمل الفلسطيني فحملت اللجنة التنفيذية على دعوة المجلس إلى عقد أول دورة استثنائية في عمان، وأهم هذه الأمور.

·         1897م المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بازل بسويسرا وكان رئيس المؤتمر الصهيوني مؤسس الحركة الصهيوني تيودور هرتسل.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟