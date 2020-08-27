النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2597)الخميس 27/8/2020
أخبار فلسطينية
· ابو نعيم: تمديد حظر التجوال لمدة 72 ساعة لمواجهة فيروس كورونا
· السلطة تلاحق النشطاء المنتقدين لسياستها و فساد مؤسساتها
· هنية: نجري اتصالات مع كافة الأطراف لمساعدة غزة ونحمل الاحتلال المسؤولية
· عريقات يثمن موقف البحرين ويدعو أمريكا ان لا تستمر بالعمى السياسي
· تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس والإعلان إقامة محطتين جديدتين للفحص
· غزة: تمديد الإغلاق وخطة لمحاولة تقليل عدد الإصابات
· "التعليم": استمرار إغلاق المؤسسات التعليمية لإشعار آخر
· القائد النخالة يهاتف عائلات شهداء سرايا القدس الأربعة ويثني على صبرهم وصمودهم
· الجهاد الإسلامي: متمسكون برفع الحصار عن شعبنا وجاهزون للرد على أي عدوان
· »"كورونا" يواصل تسجيل أرقام مرتفعة مع وفاة 4 ورصد 609 إصابات جديدة
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أخبار إسرائيلية
· محادثات أميركية "إيجابية مع إسرائيل والإمارات بشأن طائرات F35"
· الصحة الإسرائيلية: 17 وفاة بكورونا و1952 إصابة خلال 24 ساعة
· تقرير إسرائيلي: وقف التصعيد بغزة مشروط بتخفيف الحصار
· الأسبوع المقبل: مضاعفة عدد السياح من إسرائيل إلى اليونان
· نتنياهو يهدد لبنان بضربة أشد إذا تكررت هجمات «حزب الله»
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اخبار دولية
· وزير الخارجية الفرنسي: الخطر اليوم هو اختفاء لبنان
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الأخبار العربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- وزير الخارجية الفرنسي: الخطر اليوم هو اختفاء لبنان
- ترامب سيطالب بإجراء “اختبار منشطات” قبل مناظرته مع بايدن
- أوامر إجلاء لنصف مليون شخص في الولايات المتحدة بسبب الإعصار “لورا”
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الشرق الأوسط
- قطاع غزة أمام موجة الثانية للفيروس
- نتنياهو يهدد لبنان بضربة أشد إذا تكررت هجمات «حزب الله»
الخليج الإماراتية
- إسرائيل تقصف مواقع لـ«حزب الله» قرب الحدود مع لبنان
الاخبار اللبنانية
الشروق المصرية
- سفيرة إسرائيل بمصر تشكر الرئيس السيسي على ترميم معبد إلياهو هانافي بالإسكندرية
- وزير خارجية إسرائيل يطلع الرئيس الألماني على التطورات بالشرق الاوسط
- فلسطين: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا و1910 حالات تعاف بين جالياتنا حول العالم
- إسرائيل تسجل 1952 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا
الاهرام المصرية
- منظمة التحرير الفلسطينية: غزة على شفا كارثة إنسانية مع تفشي فيروس كورونا
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الغد الأردنية
الشرق القطرية
- يديعوت أحرونوت: الموساد ضغط للسماح ببيع إف 35 للإمارات
- اسرائيل تقصف مواقع لحزب الله وتعلن انتهاء "الحدث الأمني" جنوب لبنان
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يقتحم نابلس ويأخذ قياسات منزل
- ديوان الموظفين يعلن استمرار تعليق الدوام باستثناءات
- الصليب الأحمر: الغزّيّون في مواجهة "أزمة مزدوجة" والدعم الدولي ضروري
- الاحتلال يعتقل فتيين من بيت لحم
- بالأرقام.. "صحة غزة" تكشف عن تفاصيل تفشي "كورونا"
- أبرزها تمديد حظ التجوال.. قرارات جديدة لأهالي غزة في ظل "كورونا"!
- هنية يتحدث عن "كورونا غزة".. ماذا قال للاحتلال؟
القدس المحلية
· هنية: نجري اتصالات مع كافة الأطراف لمساعدة غزة ونحمل الاحتلال المسؤولية
· عريقات يثمن موقف البحرين ويدعو أمريكا ان لا تستمر بالعمى السياسي
· تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس والإعلان إقامة محطتين جديدتين للفحص
· غزة: تمديد الإغلاق وخطة لمحاولة تقليل عدد الإصابات
الحياة الجديدة
· الهدمي يشرح الوضع الخطير بالقدس لممثلي اليابان والمكسيك وكندا والاتحاد
· الاحتلال يسلم محافظ القدس إخطارا بنيته تقييد حركته داخل القدس المحتلة
· الاحتلال يشرع بهدم منزل في حي عين اللوزة بسلوان
جريدة الأيام
- تمديد الحظر والإغلاق لـ 72 ساعة في قطاع غزة
- »"كورونا" في غزة: مخيمات اللاجئين تحت حظر التجول و"الأونروا" توقف خدماتها
- »الاحتلال يحتجز 254 جثماناً للشهداء في مقابر الأرقام والثلاجات
- »"يديعوت": فشل محادثات السفير العمادي في غزة
- »"كورونا" يواصل تسجيل أرقام مرتفعة مع وفاة 4 ورصد 609 إصابات جديدة
- »"العليا الإسرائيلية" تماطل في تسليم جثمان الشهيد عريقات
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وكالة الراي
- الاحتلال يجري مسحا هندسيا لمنزل في نابلس تمهيدا لهدمه
- غزة.. تمديد حظر التجوال بين وداخل محافظات القطاع
- هنية: على الاحتلال إنهاء حصاره كليا عن قطاع غزة
- "التعليم": استمرار إغلاق المؤسسات التعليمية لإشعار آخر
- محدث حالتي وفاة و 17 إصابة جديدة بكورونا في غزة
- القدرة: لازلنا نسيطر على زمام الأمور لمنع تفشي كورونا
- أبو الريش: بدأنا مرحلة جديدة في مواجهة جائحة كورونا
- البزم: إجراءات جديدة خلال ساعات في ظل تفشي "كورونا"
وكالة صفا
- ما لم يكن عدد المتعافين أكبر من المصابين فلا تخفيف"
- الصحة تكشف تفاصيلًا عن تفشي كورونا بغزة والسيناريوهات المقبلة
- تمديد حظر التجوال في قطاع غزة 72 ساعة
- هنية: غزة تواجه 3 تحديات كبرى بوقت واحد ونبذل كل جهد لتخطيها
سما نيوز
- أيّام ساخنة تنتظر إسرائيل..«كورونا» يضاعف مطالب المقاومة وحماس نقلت رسالة تهديد الى إسرائيل بواسطة العمادي
- تقدير إسرائيلي : قادة فلسطين محبطون وخياراتهم محدودة
- ابو نعيم: تمديد حظر التجوال داخل المناطق لمدة 72 ساعة.. وابو الريش يرجح دخول كورونا لغزة مطلع أغسطس
- تسجيل ثاني حالة وفاة بـ"كورونا" في قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة
- الصحة بغزة: أعداد المصابين داخل القطاع محدود ولدينا خطة كاملة وجاهزة للسناريوهات كافة
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فلسطين اليوم
· ابو نعيم: تمديد حظر التجوال لمدة 72 ساعة لمواجهة فيروس كورونا
· السلطة تلاحق النشطاء المنتقدين لسياستها و فساد مؤسساتها
· القائد النخالة يهاتف عائلات شهداء سرايا القدس الأربعة ويثني على صبرهم وصمودهم
· الجهاد الإسلامي: متمسكون برفع الحصار عن شعبنا وجاهزون للرد على أي عدوان
· موعد صرف رواتب موظفي السلطة ونسبة الصرف
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عرب 48