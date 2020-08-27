الأوقاف: احتكار السلع منافي للأخلاق والقيم الإسلامية

غزة- الرأي

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على وجوب المسؤولية الجماعية والفردية في مواجهة فايروس كورونا ؛ لأجل التعاون على تجاوز المرحلة بسلام، وذلك في ظل المستجدات الصحية الخطيرة وتخوف تفشي كورونا في داخل قطاع غزة.

وقالت في بيان صحفي، إن من أهم الواجبات الشرعية في هذا الوقت منع التصرفات المنافية للأخلاق والقيم الإسلامية في الأزمات، والتي تبرز في وقت المحن من بعض ضعاف الإيمان، وأبرزها احتكار السلع الغذائية، ورفع الأسعار بصورة مضاعفة ومفاجئة.

ولفتت إلى إن الاحتكار يوقع صاحبه في الإثم والخطيئة، حيث وصف النبي ُ صلى الله عليه وسلم المحتكرين بالخاطئين، فقال: "من احتكر حَكْرة يريد أن يغلي بها على المسلمين، فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله" أخرجه أبوداود بسند حسن.

كما نوهت إلى أن المحتكر يُعرض نفسه لعقوبة الله له في الدنيا والآخرة؛ لما يُوقعه من المشقة والعنت على المسلمين، حيث توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : "من احتكر على المسلمين طعامًا ضربه اللّه بالجذام والإفلاس" أخرجه ابن ماجه بسند حسن

وأهابت بالمواطنين أن يقفوا صفًا واحداً في مواجهة هذه الجائحة، واثقين بالله سبحانه وتعالى، ممتثلين أخلاق ديننا الحنيف، ملتزمين بإجراءات السلامة والوقاية.