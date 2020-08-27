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الدفاع المدني يُناقش مع شركات الوقود إجراءات السلامة بالمحطات

27 آب / أغسطس 2020 10:21

الدفاع المدني يُناقش مع شركات الوقود إجراءات السلامة بالمحطات
الدفاع المدني يُناقش مع شركات الوقود إجراءات السلامة بالمحطات

غزة- الرأي

ناقشت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، مع جمعية أصحاب شركات الوقود والغاز تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة في المحطات في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مقر مديرية الدفاع المدني بغزة بحضور مديرها العام اللواء زهير شاهين ومدير إدارة الأمن والسلامة المقدم محمد المغير، ورئيس لجنة الغاز والبترول في الجمعية محمد الخزندار.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء تعزيز التعاون بين الأمن والسلامة التابعة للدفاع المدني والجمعية،كما أكدوا التشديد على إلزامية اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة من قبل محطات الوقود والغاز، حفاظاً على السلامة العامة.

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