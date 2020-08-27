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إصابة جديدة لأحد الكوادر الطبية يفيروس كورونا في غزة

27 آب / أغسطس 2020 10:23

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

وذكرت الوزارة أن الإصابة هي لأحد الكوادر الطبية العاملة، فيما لم تذكر أي تفاصيل.

 

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