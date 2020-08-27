إصابة جديدة لأحد الكوادر الطبية يفيروس كورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.
وذكرت الوزارة أن الإصابة هي لأحد الكوادر الطبية العاملة، فيما لم تذكر أي تفاصيل.
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27 آب / أغسطس 2020 10:23
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