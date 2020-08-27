التشريعي يندد بمداهمة الاحتلال لبيت النائب فقهاء واحتجازه لساعات

غزة- الرأي

ندد المجلس التشريعي بمداهمة قوات الاحتلال لمنزل النائب عبد الجابر فقهاء؛ ليلة أمس في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، واحتجازه لبضعة ساعات قبل الافراج عنه.



وأوضح مصادر مقربة من النائب فقهاء، أنه تعرض للاستجواب والاهانة قبل أن يتم إطلاق سراحه صباح اليوم؛ هذا وندد المكتب الإعلامي للتشريعي في تصريح مقتضب أصدره اليوم بممارسات الاحتلال بحق نواب المجلس؛ داعياً المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان لممارسة ضغوط على الاحتلال وحمله على الافراج عن النواب المختطفين في سجونه.



يذكر أن فقهاء البالغ من العمر "54" سنة قد تعرض لاعتقالات متكررة منذ انتخابه عضواً بالمجلس التشريعي عام "2006م".

