طوارئ بلدية خان يونس تضع خطة لتمكين المواطنين من الوصول لاحتياجاتهم

غزة- الرأي

في إطار المساعي المبذولة للتخفيف من الظروف الراهنة جراء تفشي فايروس كورنا، قامت لجنة الطوارئ الحكومية في محافظة خان يونس جنوب محافظات غزة، بوضع خطة لتمكين المواطنين من التزود باحتياجاتهم الأساسية وتسهيل وصولهم إليها قدر المستطاع لتجاوز المرحلة الحالية.



وذكر رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، أن اللجنة لا تدخر جهدا في تأمين وصول الخدمات لكافة أبناء المحافظة في قطاعات المياه والنظافة والصرف الصحي وصيانة الطرق، إلى جانب فتح (30) نقطة موزعة على أرجاء المحافظة بالتعاون مع البلديات والوزارات الحكومية والأجهزة الأمنية من أجل تسهيل وصول المواطنين بالتزود باحتياجاتهم وكذلك تمكن البلديات من تقديم خدماتها على قاعدة التباعد الاجتماعي ومنع الازدحام ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وأوضح م. البطة أن اللجنة قامت وبالتعاون مع كافة الشركاء في اللجنة بعمل دراسة مستفيضة من أجل تحديد وإختيار تلك المناطق

ليتمكن السكان من الحصول على احتياجاتهم فيما تم تأمين نقاط البيع الخاصة بالخضار والمخابز وكذلك بعض محلات السوبرماركت والصيدليات والتأكيد على منع الازدحامات.



وطمئن رئيس اللجنة كافة المواطنين بالمحافظة بأن كافة السلع الغذائية والعلاجية متوفرة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتي بالدرجة الأولى للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة شعبنا الفلسطيني، داعيا كافة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوجيهات الأجهزة الحكومية المختصة للحفاظ على سلامتهم بالدرجة الأولى.