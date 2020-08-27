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نظمت 75 جولة وزيارة تفتيشية

الاقتصاد تحرر 60 محضر ضبط لتجار مخالفين

27 آب / أغسطس 2020 11:50

غزة - الرأي

حرررت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في غزة 60 محضر ضبط لتجار مخالفين.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن طواقم حماية المستهلك نفذت 75 جولة وزيارة تفتيشية على المحال التجارية حررت خلالها 60 محضر ضبط لتجار مخالفين قاموا برفع الأسعار في جميع محافظات القطاع.

 وذكرت أن هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة تأتي للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين، والتأكد جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، او الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.

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