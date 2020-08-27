وكالة الرأي الفلسطينية المقاومة: سنُري العدو بأسنا الشديد إن لم يرفع الحصار وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحرر 60 محضر ضبط لتجار مخالفين وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ بلدية خان يونس تضع خطة لتمكين المواطنين من الوصول لاحتياجاتهم وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يندد بمداهمة الاحتلال لبيت النائب فقهاء واحتجازه لساعات وكالة الرأي الفلسطينية فعاليات في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تناشد الدول الصديقة والمانحة بتوفير الوقود لتجاوز أزمة القطاع وكالة الرأي الفلسطينية «كورونا» يضاعف مطالب المقاومة ورسالة تهديد للاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية نقابات العمال تعلن جهوزيتها للتطوع في تقديم الخدمات للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية إصابة جديدة لأحد الكوادر الطبية يفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يُناقش مع شركات الوقود إجراءات السلامة بالمحطات
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

المقاومة: سنُري العدو بأسنا الشديد إن لم يرفع الحصار

27 آب / أغسطس 2020 12:02

سرايا القسام
سرايا القسام

غزة - الرأي

أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا حمَّلت خلاله الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ما يعانيه قطاع غزة، إثر انتشار فيروس "كورونا" في صفوف المجتمع بغزة من غير المحجورين.

وأشارت في بيانها، إلى أنه في ظل استمرار الحصار على أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد في قطاع غزة، وأمام حالة العدوان الإسرائيلي المستمر الهادف لتركيع غزة ومقاومتها، تُفتح علينا معركة جديدة بشكل مختلف عنوانها مواجهة فيروس كوفيد ١٩ ( كورونا ) وانتشاره في قطاع غزة خارج مراكز الحجر الصحي وإصابة العديد من ابناء شعبنا وصولا لعدد من حالات الوفاة بسبب الفيروس.

وأكدت، على أنه اليوم وبكل ثباتٍ ووعي وحكمة يواجه شعبنا والجهات الحكومية ذات الاختصاص وخاصة وزارتي الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية هذا الخطر الداهم بعد حصار خانق أثر بشكل أساسي على مقومات الحياة والصحة في قطاع غزة، في ظل حالة من تهافت بعض الأنظمة العربية للهث وراء السراب وترك غزة وفلسطين وحيدة في مواجهة وباء الاحتلال والحصار وكورونا.

 وقال الفصائل في بيانها: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة أبناء شعبنا، ولن تقف المقاومة صامتة أمام هذا الحصار الظالم، فإذا لم يرفع الحصار ولم يتم إدخال كامل المستلزمات الطبية والمعيشية لمواجهة الجائحة، فلن نقبل بأن يعاني شعبنا وحده، فسيرى العدو ومغتصبيه الصهاينة من بأسنا الشديد ما يثلج صدور قوم مؤمنين، وليسجل التاريخ ذلك".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟