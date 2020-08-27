المقاومة: سنُري العدو بأسنا الشديد إن لم يرفع الحصار

غزة - الرأي

أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا حمَّلت خلاله الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ما يعانيه قطاع غزة، إثر انتشار فيروس "كورونا" في صفوف المجتمع بغزة من غير المحجورين.

وأشارت في بيانها، إلى أنه في ظل استمرار الحصار على أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد في قطاع غزة، وأمام حالة العدوان الإسرائيلي المستمر الهادف لتركيع غزة ومقاومتها، تُفتح علينا معركة جديدة بشكل مختلف عنوانها مواجهة فيروس كوفيد ١٩ ( كورونا ) وانتشاره في قطاع غزة خارج مراكز الحجر الصحي وإصابة العديد من ابناء شعبنا وصولا لعدد من حالات الوفاة بسبب الفيروس.

وأكدت، على أنه اليوم وبكل ثباتٍ ووعي وحكمة يواجه شعبنا والجهات الحكومية ذات الاختصاص وخاصة وزارتي الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية هذا الخطر الداهم بعد حصار خانق أثر بشكل أساسي على مقومات الحياة والصحة في قطاع غزة، في ظل حالة من تهافت بعض الأنظمة العربية للهث وراء السراب وترك غزة وفلسطين وحيدة في مواجهة وباء الاحتلال والحصار وكورونا.

وقال الفصائل في بيانها: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة أبناء شعبنا، ولن تقف المقاومة صامتة أمام هذا الحصار الظالم، فإذا لم يرفع الحصار ولم يتم إدخال كامل المستلزمات الطبية والمعيشية لمواجهة الجائحة، فلن نقبل بأن يعاني شعبنا وحده، فسيرى العدو ومغتصبيه الصهاينة من بأسنا الشديد ما يثلج صدور قوم مؤمنين، وليسجل التاريخ ذلك".