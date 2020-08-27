وزارتا الزراعة والاقتصاد: السماح للمزارعين بتسويق الخضروات وتوفيرها للمواطنين

غزة- الرأي

قررت وزارتا الزراعة والاقتصاد الوطني السماح للمزارعين بتسويق المنتجات الزراعية والخضروات في الاسواق والمحلات التجارية ضمن إجراءات الامن والسلامة الصحية

وقالت وزارة الاقتصاد في بيانلها صباح الخميس، إنه وبالتعاون مع وزارة الزراعة تقرر السماح للمزارعين بالتوجة إلى أراضيهم الزراعية وقطف المحاصيل الزراعية والخضروات وبيعها للمواطنين بالاسعار المعتمدة والتي تم نشرها على موقع الوزارة.

ودعت الوزارة المزارعين و التجار الي الالتزام بهذه الاسعار وعدم رفعها، وان اي تاجر يقوم برفع الاسعار او الاحتكار يعرض نفسه للمسائلة القانونية