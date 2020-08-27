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مثمناً جهود الشرطة

البطنيجي: من لا يلتزم بحظر التجوال يعرض نفسه للمسائلة

27 آب / أغسطس 2020 12:35

غزة- الرأي:

قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي، إن هناك مناطق في قطاع غزة ملتزمة بالكامل بحظر التجوال، بينما هناك مناطق أخرى لم تلتزم بقرار المنع منذ اللحظة الأولى لانتشار فيروس كورونا داخل قطاع غزة.

وحذر البطنيجي خلال جولة ميدانية له صباح اليوم الخميس لبعض مناطق القطاع،  أن الجميع تحت طائلة المسؤولية ولن يتم التعاون مع المخالفين للتعليمات ومنع التجوال.

وطالب كافة المواطنين الالتزام التام بما يصدر عن الجهات المختصة، وعدم الاستهتار، لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة على شعبنا.

وأكد البطنيجي على جهوزية طواقم وزارة الداخلية لهذه المرحلة والعمل وفقا للخطة المعدة مسبقا.

وثمن المتحدث باسم الشرطة جهود ضباط وعناصر الشرطة الموجودين في الميدان لحماية المجتمع ولتطبيق الإجراءات.

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