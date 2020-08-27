بلديات القطاع.. جهود مضاعفة لتوفير الخدمات الأساسية بالرغم من كورونا

غزة- بسام العطار- الرأي

في إطار المساعي المبذولة للتخفيف من الظروف الراهنة جراء تفشي فايروس كورنا، ومنذ اللحظة الأولى لإعلان حالة الطوارىء، قامت لجنان الطوارئ التابعة لبلديات القطاع، بوضع خطة لتمكين المواطنين من التزود باحتياجاتهم الأساسية وتسهيل وصولهم إليها قدر المستطاع لتجاوز المرحلة الحالية.

حاتم الغمري رئيس بلدية المغازي، وهي المنطقة الأولى المكتشف تفشي الفيروس فيها، أكد تشكيل لجنة متابعة للاطلاع على كافة الإشكاليات التي تواجه المواطنين والعمل على معالجتها.

الغمري أضاف أن هناك أرقام مجانية للتواصل متوفرة على صفحة البلدية وبإمكان المواطنين الحصول عليها لإفادتنا بمشاكلهم.

وليس بعيداً عن هذه المنطقة فبلدية ديرالبلح سارعت الى العمل بالخطة المعدة مسبقاً في حال تفشي كورونا داخل مدن القطاع، حيث عملت على نشر إرشادات دورية للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا، وعملت على مع لجان حكومية مشتركة لتطبيق كافة قرارات الجهات المختصة وعلى رأسها فرض حظر التجوال.

وعقدت بلدية دير البلح اجتماعا خاصا وطارئا جمع رؤساء بلديات المحافظة الوسطى بحضور مدير المنطقة الوسطى في وزارة الحكم المحلي ومحافظ شرطة المحافظة الوسطى لدراسة اهم الاحتياجات الطارئة لبلديات المحافظة الوسطى في ظل تفشي وباء الكورونا خصوصا في المحافظة الوسطى وفي ظل الازمة المالية الخانقة التي تعصف بالبلديات.

البلدية عملت على تشغيل بئرمياه جديد تم إيصال كهرباء دائمة له من خلال توفير مئات اللترات من السولار، الى جانب تنفيذ أعمال صيانة مولد البشير وتركيب غاطس حجم 25 حصان في إطار استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

أما في جنوب القطاع شدد رئيس بلدية خانيونس، علاء الدين البطة، على أنه منذ اللحظة الأولى لإعلان حالة الطوارئ في غزة بدأت لجان الطوارئ في البلدية تتابع عن كتب كل ما يحتاجه المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

البطة دعا المواطنين إلي الالتزام داخل منازلهم وعدم الخروج منها إلا للحالات الضرورية وهو أمر مهم جدا للتغلب على انتشار الفيروس وحصره.

كما ودعا المواطنين إلي ترشد استهلاك المياه داخل المنازل في ظل تفاقم أزمة الكهرباء للمحافظة قدرة الامكان على استمرارية توفرها ووصولها للمنازل.

وأردف: "نسعى جاهدين إلي ربط جدول الكهرباء بالمياه للتغلب على أزمة ضخها بمولدات البلدية التي بحاجة للسولار"، مطالباً المواطنين بالتواصل على الرقم المجاني 115 أو على صفحة البلدية لمتابعة اشكالياتهم وحلها.

وبيّن أن بلدية خانيونس، تقوم يوميا بترحيل ما بين 130 الي 140 طن من النفايات إلي مكب صوفا جنوب شرق رفح.

والى كبرى مدن القطاع، ناشدت بلدية غزة الجهات الحكومية والدول الصديقة والمؤسسات الشريكة والمانحة دوليًا ومحليًا بتوفير كميات الوقود اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية وتجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي وبدء تفشي فيروس كورونا المستجد، وانعكاس ذلك سلبًا على الأوضاع المعيشية.

البلدية أوضحت في بيان صحفي أن هذه الأزمة خلقت صعوبة في إيصال خدمات البلدية للمواطنين بالشكل المناسب، ولاسيما في قطاع المياه خاصة مع ازدياد الطلب في فصل الصيف.

وأكدت أن تشغيل آبار المياه وفق ساعات وصل التيار الكهربائي لا يلبي ربع احتياج مدينة غزة من المياه، خاصة وأن الشبكات تحتاج إلى هامش زمني كبير حتى يتم تعبئتها بالمياه والوصول إلى منازل المواطنين، وخلق نوع من التزامن مع جدول وصول التيار الكهربائي.

البيان الصادر عن البلدية أشار إلى امتلاكها 76 بئرًا للمياه داخل وخارج نفوذ مدينة غزة، تعمل جميعها بالتيار الكهربائي ويتم تعويض النقص في التيار، من خلال تشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية الموجودة في هذه المرافق، لإيصال المياه إلى سكان المدينة.

وأضاف أن متوسط استهلاك مولدات الكهرباء الاحتياطية في الآبار يقدر بـ 1,500 لتر من السولار لكل ساعة تشغيل، وهو ما يعادل 7,500 شيكل، وعليه فإن عملية تشغيل هذه الآبار لمدة 6 ساعات يوميًا يتطلب توفير 9,000 لتر من الوقود يوميًا بتكلفة 45,000 شيكل، وهو ما يفوق قدرة البلدية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها منذ فترة طويلة.

ونوهت البلدية في بيانها إلى أنها لجأت في ظل أزمة الكهرباء الحالية ومنذ شهرين ماضيين إلى تشغيل 16 بئرًا للمياه كانت قد أوقفتها سابقًا بسبب شدة ملوحتها، وذلك حتى تتمكن من تعويض النقص في كميات المياه وخدمة المناطق المحيطة وتخفيف أزمة تزامن مواعيد وصول المياه مع الكهرباء.

وأهابت البلدية بالمواطنين التعاون مع الفرق العاملة وتقدير صعوبة الموقف، داعية إلى إخراج النفايات في مواعيدها، وترشيد استهلاك المياه ووضع خزانات أرضية لتجميع المياه وضخها للطوابق العليا عند وصل التيار الكهربائي.

وعاهدت بلدية غزة المواطنين بأنها لن تدخر جهدًا لتوفير الخدمات الأساسية لسكان المدينة والحفاظ على الصحة العامة في ظل جائحة كورونا.