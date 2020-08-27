معروف: رواتب موظفي غزة وآلية الصرف ستعلن خلال ساعات

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف إن وزارة الصحة أجرت 2500 عملية فحص كورونا خلال الساعات الماضية.

وبيّن معروف خلال لقاء صحفي مع وكالة شهاب، إن الفحوصات تركز على الفئات الأكثر عرضة للإصابة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأشار إلى أن الجهات المعنية أخذت عينات عشوائية من مستشفيات قطاع غزة وفي بعض المستشفيات تم عمل فحص شامل بعد ظهور بعض الاصابات.



وأكد معروف أن الفحوصات ستتسع في حال طبقت الوعودات بتوفير المعدات والأجهزة الخاصة بالفحص الطبي مطلع الأسبوع القادم.

وأعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي عمل لاجهات المختصة على تخصيص مراكز حجر صحي للمخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا.



وبيّن أن عمليات الفحص لحالات الاشتباه بالاصابة تتم بشكل مدروس بناء على تشخيص الأعراض، مؤكدا أن الأجهزة الحكومية استفادت من تجارب الدول الأخرى في تعاملها مع الفيروس.

وعلى صعيد الوضع الاقتصادي شدد معروف على أن الجهات الحكومية عملت على توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية تكفي قطاع غزة لـ6 أشهر.

كما لفت إلى أن وزارة التنمية الاجتمعية حصرت العائلات الأكثر حاجة لتوفير الحاجيات الأساسية لها لضمان عدم الخروج من المنزل.

واعتبر أن قرار حظر التجوال ضروري وقابل للتمديد، لحده من انتشار العدوى.

وأشاد معروف بحالة التفهم لدى المواطنين للاجراءات المتخذة للوقاية من الفيروس، محملا الاحتلال المسؤولية عن كل الأزمات في قطاع غزة وعلى راسها أزمة الكهرباء.



وقال:" الاحتلال شدد الحصار وعمق الأزمة في القطاع بإغلاق المعابر ووقف دخول الوقود خاصة وقود محطة الكهرباء في ظل ما يمر به القطاع من أوضاع خاصة".



وبخصوص رواتب الموظفين في القطاع، أشار معروف إلى جهود تقوم بها وزارة المالية من أجل وضع التفاصيل اللازمة لصرف الدفعة المالية الخاصة بالموظفين، موضحا أن الصرف سيكون وفق آليات تراعي الظروف الراهنة والساعات القادمة ستحدد موعد الصرف والشكل الذي ستتم عليه.



وأضاف أنه سيتم استخدام عدة مدارس في الحجر الصحي، لافتا إلى أنه وفي الوضع الحالي لا حديث عن عودة عمل المؤسسسات التعليمية.

وأكد أن مصدر المعلومات هو الجهات الرسمية متملثة بوزارة الصحة ومركز الإعلام الحكومي، محذرا من خطورة الشائعات وأثرها على المواطنين.

وأوضح أن التنقل بين المحافظات يتم وفق استثنائات يتم التنسيق لها عبر الجهات المختصة.