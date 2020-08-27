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الكحلوت: وزارة التنمية تقدم خدمة مضاعفة في ظل حالة الطوارئ

27 آب / أغسطس 2020 04:39

وزارة التنمية الإجتماعية
وزارة التنمية الإجتماعية

غزة- الرأي:

أكدت المتحدثة بإسم وزارة التنمية الإجتماعية، عزيزة الكحلوت، أن وزارة التنمية تقدم خدمة مضاعفة في ظل إعلان حالة الطوارئ وإغلاق ومدن ومناطق في قطاع غزة ومنع حضر التجوال.

وذكرت خلال حديثها لإذاعة صوت الأقصى، أن وزارة التنمية هي إحدى ثلاث وزارات وقع عليها الاختيار من قبل الحكومة لمتابعة كافة مراكز الحجر الصحي اغاثياً لتقديم كل ما يلزم للمواطنين داخل هذه المراكز، مشيرةً إلى أن الخدمة التي تقدم ليست مقتصرة على مراكز الحجر الصحي بل تخطت العائلات التي اكتشفت فيها الحالات المصابة مؤخراً.

وأوضحت الكحلوت أن الأسر الفقيرة والمتعففة تتلقى يومياً خدمات من وزارة التنمية الإجتماعية، حيث أن الوزارة لا تستطيع التوقف عن تقديم المساعدة للأسر المتعففة.

وجددت التأكيد على وجود تعاون كبير بين وزارتها والمؤسسات الدولية والاغاثية والجمعيات المحلية المتواجدة داخل قطاع غزة.

ودعت الكحلوت المؤسسات الدولية ورجال الأعمال والمبادرين للوقوف بجانب الوزارة بشكل مكثف حتى نتخطى هذه الأزمة، مهيبةً بالمؤسسات الدولية والعربية التي شاركت دعمت وتكاتفت لتقديم المساعدات الاغاثية لمراكز الحجر الصحي.

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