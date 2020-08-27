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حمد: لدينا خطة لتقديم 50 ألف مساعدة للأسر المحتاجة

27 آب / أغسطس 2020 04:55

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غزة- الرأي:

أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، غازي حمد، وجود خطة لدى وزارته لتقديم مساعدة لـ 50 ألف أسرة، في جميع محافظات قطاع غزة، مشيرًا وجود تنسيق بين وزارته وجميع المؤسسات والجمعيات من أجل أن يكون هناك عملية ضبط وعدالة بالتوزيع.

وقال حمد خلال حديثه لإذاعة "الرأي"، "بدأنا بالأمس بتوزيع الطرود على منطقة المغازي كونها منطقة مغلقة، وبدأنا أيضًا توزيع في خانيونس ورفح والمنطقة الوسطى، وسيكون هناك توزيع لمنطقة غزة والشمال، وسنستمر في هذا العمل حتى نصل إلى كل بيت يحتاج تدخل ومساعدة".

وتابع "نعمل الآن على اتجاهين، الأول هو دعم وتوفير كافة المستلزمات لمراكز الحجر الصحي، خاصة في ظل زيادة أعداد مراكز الحجر، حيث زادت أعداد المستضافين ونوعية الأشخاص المستضافين قد اختلفت، وفي الاتجاه الاخر بظل اكتشاف حالات خارج مراكز الحجر نعمل على توفير مقومات الحياة للعائلات المحتاجة والتي تضررت من الأزمة الحالية".

وأكد حمد وجود تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعيةو كافة المؤسسات الدولية أو المحلية الموجودة بالقطاع، وهناك مساهمة جيدة منهم حيث هناك آلاف الطرود تم توفيرها، مشيرًا إلى أن التنمية تنسق مع الداخلية لتسهيل حركة طواقم تلك المؤسسات في ظل الوضع الراهن.

وجدد تأكيده على وجود خطة لدى وزارته للتعامل مع الواقع الموجود حيث ستقوم بتغطية أكبر قدر ممكن من الحالات المتضررة والفقيرة التي تحتاج إلى تدخل أو مساعدة أو إغاثة.

وأشار حمد إلى أن وزارته أعدت خطة للوصول إلى كل بيت محتاج، وتقديم المساعدة له، في حال استمرت حالة الطوارئ والفصل بين المحافظات.

ونوه إلى أن وزارته حصرت أعداد المواطنين الذين يعملون بالدخل اليومي بالتنسيق مع وزارة العمل، وهم ضمن أولوياتها لوضعهم ضمن الفئات التي تحتاج للمساعدة.

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