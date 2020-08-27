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الاقتصاد للرأي: معبر أبوسالم يعمل لإدخال المواد الأساسية والطبية

27 آب / أغسطس 2020 06:07

معبر كرم ابوسالم
معبر كرم ابوسالم

غزة- الرأي:

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، أن معبر "كرم أبوسالم" يعمل لإدخال المواد الأساسية والمستلزمات الطبية.

وقال مدير عام التجارة بوزارة الاقتصاد "رامي أبو الريش"، للرأي "نطمئن أبناء شعبنا أن معبر كرم ابو سالم يعمل لادخال المواد الاساسية والمستلزمات الطبية، ولا يزال الاحتلال يمنع إدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء"، مشيرًا إلى أنه سييتم توزيع المواد الواردة جغرافيا على محافظات القطاع وفقًا للخطة المعدة مسبقًا.

ولفت إلى أنه سيتم إدخال الكثير من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمحروقات عبر ساحة البضائع المصرية .

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