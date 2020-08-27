اشتية يوعز بإرسال وفد وزاري بصورة عاجلة لغزة

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلن رئيس وزراء حكومة رام الله "محمد اشتية"، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة متابعة حكومية للحالة الوبائية في قطاع غزة، تتكون من وزيرة الصحة، ووزير التنمية الاجتماعية، ووزراء قطاع غزة، مهمتها الاهتمام بكل ما يتعلق بالوباء ورفع توصياتها لمجلس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء: "نتابع الحالة الوبائية في غزة لحظة بلحظة كما نتابعها في القدس والخليل وجنين، وأوعزنا لوزارة الصحة بتوفير كل الاحتياجات المستعجلة لمستشفيات القطاع فورا من مسحات فحص وأدوية ومستلزمات وقاية وغيرها، لتتمكن من الاضطلاع بمهامها في مواجهة تفشي الوباء".

وتابع: "سنرسل وفدا وزاريا لغزة بصورة مستعجلة لتقييم الوضع على الأرض ومناقشة الاحتياجات والمعوقات على أرض الواقع ورفع التوصيات للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأوعز اشتية لوزير التنمية الاجتماعية إلى رفع أعداد الأسر المستفيدة من المساعدات المالية والإغاثية في القطاع لتقليل الارتدادات الاقتصادية على المواطنين.