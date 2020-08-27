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خلال اليومين الماضيين

تعرف على أبرز الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة "كورونا"

27 آب / أغسطس 2020 07:15

اجراءات مواجهة كورونا
اجراءات مواجهة كورونا

غزة- الرأي:

أبرز الإجراءات الحكومية المتخذة خلال اليومين الماضيين في مواجهة فايروس كورونا:

1. لجنة المتابعة الحكومية في انعقاد دائم لمتابعة سير تنفيذ خطة الطوارئ والخطط التنفيذية لمواجهة فايروس كورونا.

2. وزارة الصحة تعلن جهوزيتها في مواجهة فايروس #كورونا في ظل ارتفاع عدد المصابين بالفايروس خارج مراكز الحجر الصحي بمحافظات غزة والشمال والوسطى، وكذلك استضافة المصابين بالفايروس داخل مراكز الحجر الصحي.

3. وزارة الداخلية والأمن الوطني تواصل فرض حظر التجوال وتنشر آلاف عناصر الأجهزة الأمنية في محافظات قطاع غزة كافة في إطار خطة الضبط والسيطرة، وكذلك تأمين مراكز الحجر الصحي.

4. وزارة الاقتصاد الوطني تتابع مخزون السلع الأساسية وضبط الأسعار وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وتوفير السلع والحاجات الأساسية في محافظات قطاع غزة عبر نقاط البيع المحددة.

5. وزارة الزراعة تقوم بتوفير المنتوجات الزراعية والحيوانية في الأسواق وضبط أسعار الخضروات والفواكه وتنظيم الحملات التفتيشية والرقابية، وتنظيم وصول المنتجات لنقاط البيع.

6. وزارة التنمية الاجتماعية تواصل تقديم الخدمة المعيشية واللوجستية لجميع مراكز الحجر الصحي وكذلك حصر العائلات المتعففة وتقديم آلاف المساعدات لها وفق برامج الوزارة المعدة سلفاً.

7. وزارة الإعلام تواصل العمل بخطة الطوارئ الإعلامية وتقوم بتوفير المعلومات للرأي العام وإنتاج وبث مئات الرسائل الإعلامية عبر شبكة الرأي الحكومية وعبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة ضبط الخطاب الإعلامي في وسائل الاعلام.

8. وزارة المالية تشرف على صرف السلف المالية لجميع الوزارات والبلديات ومراكز الحجر الصحي في إطار خطة الطوارئ الحكومية، ومتابعة عملية الصرف لأوجه الإنفاق اللازمة لمواجهة الجائحة.

9. وزارة التربية والتعليم تعلن استمرار تعليق الدوام المدرسي والجامعي لجميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات في إطار انتشار الفايروس، وتتابع عملية بث الدروس التعليمية إلكترونيًا .

10. وزارة الأوقاف والشئون الدينية تعلن استمرار إغلاق المساجد في ظل انتشار جائحة كورونا مع التأكيد على استمرار رفع الأذان وتفعيل المواعظ والدعوة الإلكترونية عبر المنصات.

11. وزارة العمل تنظم الزيارات التفتيشية لضمان سلامة المواطنين في سوق العمل وحماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومباحث التموين.

12. وزارة الشباب والرياضة تشرف على المبادرات الفردية والشبابية في مواجهة كورونا.

13. وزارة الحكم المحلي والبلديات تعمل وفق خطة الطوارئ بترحيل أطنان من النفايات بشكل آمن وتعقيم الأماكن العامة والمرافق وضمان وصول الخدمات الاساسية إلى المواطنين.

14. سلطة الطاقة والموارد الطبيعية تعمل على ضمان توزيع ووصول الكهرباء بآلية متوازنة إلى جميع المواطنين والمحافظات كافة.

15. النيابة العامة تعمل على تحريك الإجراءات القانونية لمروجي الإشاعات، والتحذير من جرائم الاحتكار والغش التجاري.

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