تعرف على أبرز الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة "كورونا"

أبرز الإجراءات الحكومية المتخذة خلال اليومين الماضيين في مواجهة فايروس كورونا:
1. لجنة المتابعة الحكومية في انعقاد دائم لمتابعة سير تنفيذ خطة الطوارئ والخطط التنفيذية لمواجهة فايروس كورونا.
2. وزارة الصحة تعلن جهوزيتها في مواجهة فايروس #كورونا في ظل ارتفاع عدد المصابين بالفايروس خارج مراكز الحجر الصحي بمحافظات غزة والشمال والوسطى، وكذلك استضافة المصابين بالفايروس داخل مراكز الحجر الصحي.
3. وزارة الداخلية والأمن الوطني تواصل فرض حظر التجوال وتنشر آلاف عناصر الأجهزة الأمنية في محافظات قطاع غزة كافة في إطار خطة الضبط والسيطرة، وكذلك تأمين مراكز الحجر الصحي.
4. وزارة الاقتصاد الوطني تتابع مخزون السلع الأساسية وضبط الأسعار وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وتوفير السلع والحاجات الأساسية في محافظات قطاع غزة عبر نقاط البيع المحددة.
5. وزارة الزراعة تقوم بتوفير المنتوجات الزراعية والحيوانية في الأسواق وضبط أسعار الخضروات والفواكه وتنظيم الحملات التفتيشية والرقابية، وتنظيم وصول المنتجات لنقاط البيع.
6. وزارة التنمية الاجتماعية تواصل تقديم الخدمة المعيشية واللوجستية لجميع مراكز الحجر الصحي وكذلك حصر العائلات المتعففة وتقديم آلاف المساعدات لها وفق برامج الوزارة المعدة سلفاً.
7. وزارة الإعلام تواصل العمل بخطة الطوارئ الإعلامية وتقوم بتوفير المعلومات للرأي العام وإنتاج وبث مئات الرسائل الإعلامية عبر شبكة الرأي الحكومية وعبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة ضبط الخطاب الإعلامي في وسائل الاعلام.
8. وزارة المالية تشرف على صرف السلف المالية لجميع الوزارات والبلديات ومراكز الحجر الصحي في إطار خطة الطوارئ الحكومية، ومتابعة عملية الصرف لأوجه الإنفاق اللازمة لمواجهة الجائحة.
9. وزارة التربية والتعليم تعلن استمرار تعليق الدوام المدرسي والجامعي لجميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات في إطار انتشار الفايروس، وتتابع عملية بث الدروس التعليمية إلكترونيًا .
10. وزارة الأوقاف والشئون الدينية تعلن استمرار إغلاق المساجد في ظل انتشار جائحة كورونا مع التأكيد على استمرار رفع الأذان وتفعيل المواعظ والدعوة الإلكترونية عبر المنصات.
11. وزارة العمل تنظم الزيارات التفتيشية لضمان سلامة المواطنين في سوق العمل وحماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومباحث التموين.
12. وزارة الشباب والرياضة تشرف على المبادرات الفردية والشبابية في مواجهة كورونا.
13. وزارة الحكم المحلي والبلديات تعمل وفق خطة الطوارئ بترحيل أطنان من النفايات بشكل آمن وتعقيم الأماكن العامة والمرافق وضمان وصول الخدمات الاساسية إلى المواطنين.
14. سلطة الطاقة والموارد الطبيعية تعمل على ضمان توزيع ووصول الكهرباء بآلية متوازنة إلى جميع المواطنين والمحافظات كافة.
15. النيابة العامة تعمل على تحريك الإجراءات القانونية لمروجي الإشاعات، والتحذير من جرائم الاحتكار والغش التجاري.