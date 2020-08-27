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صلاح: لن نسمح بنشر أي معلومة غير صادرة عن جهة رسمية

27 آب / أغسطس 2020 08:54

محمود صلاح
محمود صلاح

غزة- الرأي:

قال مدير عام الشرطة الفلسطينية بغزة، اللواء "محمود صلاح" "إن قيادة الشرطة لن تسمح لأي شخص لاستغلال الظروف في قطاع غزة وعدم نشر أي معلومة غير صادرة عن جهة رسمية".

وتابع صلاح خلال حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، "أعطينا تعليمات لجميع الإدرات المختصة بمتابعة ملف الشائعات، ونتابع من يحاول استغلال الظروف الصعبة لمخالفة القانون وتم توقيف بعض الحالات وهناك تنسيق مع النيابة العامة".

 ونوه إلى أن انتشار عناصر الشرطة في كافة الشوارع الرئيسة والمفترقات لمتابعة تنفيذ حظر التجوال المفروض على القطاع جاء منذ لحظة الإعلان عن تفشي الفيروس داخل القطاع .

وأكد صلاح أن قيادة الشرطة الفلسطينية تتابع فرض حظر التجول، مشيرًا إلى أنه قد تم تسجيل بعض حالات التراخي في بعض الأماكن وتم اتخاذ قرار بالتشديد والتعامل بشكل أكثر صرامة حفاظا على سلامتهم للخروج من هذه المحنة.

 ولفت صلاح إلى وجود تدرج في التعامل مع المواطنين وسنذهب لقرارات أصعب وأي مواطن يخالف القرارات والتعليمات سيترتب عليه مسائلة قانوني، منوهًا إلى أنه تم فصل المحافظات وفق الخطط الموضوعة، وقد تضطر الشرطة لتقسيم المحافظات بناءا على خارطة الوباء.

وذكر أن المباحث العامة ومباحث التموين تتابع الأسواق والأسعار وهناك تواصل مع الوزارات ذات العلاثة حتى لا يمسح لأحد بالتلاعب بالأسعار .

 وتابع صلاح "رغم تسجيل بعض المخالفات إلا أن هناك حالة وعي لدى المواطنين بالتزامهم بالتعليمات ، ونؤكد على ضرورة الاستجابة للتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة ،والتزامهم بحظر التجوال ومنع الحركة والتنقل".

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