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أبومهادي لـ"الرأي": لايوجد مانخفيه حول كورونا وحل المشاكل الفنية لـ103

27 آب / أغسطس 2020 08:57

غزة- الرأي:

قال مدير عام ديوان الوزير في وزارة الصحة بغزة د. أشرف أبو مهادي، إن الوزارة عملت ومنذ اللحظة الأولى لإعلان حالة الطوارئ في غزة على نشر كل المعلومات المتعلقة بعدد وطبيعة الإصابات بكورونا داخل قطاع غزة لأول مرة منذ ظهور الجائحة، حيث كانت تقتصر هذه الحالات داخل مراكز الحجر الصحي فقط.

وأكد أبومهادي في تصريح لـ"الرأي"، الى أنه لايوجد لدى وزارة الصحة ماتخفيه عن المواطنين بخصوص الجهود التي تبذل لمواجهة كورونا، مبيناً أن الطواقم العاملة في قسم الاستجابة السريعة تعمل على مدار الساعة وجاهزة لتلقي اي سؤال واستفسار بالتعاون مع فريق الطب الوقائي لمساعدتهم حال الاتصال على الرقم المجاني 103 أو الإبلاغ عن أي تطورات صحية بخصوص فيروس "كورونا".

وأوضح أنه وفي خلال اليومين الماضيين تم مضاعفة الخطوط لمواكبة حجم الاتصالات الكبير من قبل المواطنين، والاجابة على تساؤلاتهم، وأمامهم ثلاث خيارات الكترونية، حيث هناك قسم خاص للذين يتواصلون مع الوزارة بهدف إبلاغها عن مخالطتهم لمصابين وكيفية التواصل معهم بعد ذلك لأخد عينات ومسحات طبية بعد حصر عددهم لدى الطب الوقائي، أما القسم الثاني فهو مختص للمشورة الطبية لمن يريدون معلومات تتعلق بالجائحة وطرق الوقاية منها، والقسم الثالث للذين يحتاجون للإرشاد النفسي ومن يعانون من أمراض عادية "مزمنة أو فشل كلوي أو أورام".

 وذكر أبومهادي أنه يمكن للمواطن المتصل أن يختار الرقم الخاص بمحافظته، حيث يعمل الخط منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، ومابعد ذلك يختار النقطة المركزية في مدينة غزة، مؤكد إنهاء معظم المشاكل التقنية المتعلقة باتصالات المواطنين اللذين يجدون صعوبة في الوصول الى رقم الوزارة اعتباراً من اليوم الخميس.

وحول إجراءات الوزارة بحق المواطنين ممن يشتبه إصابتهم بمرض كورونا أو ظهور إعراض عليهم، أوضح أبومهادي أن الطواقم المختصة تقوم بإدخال بيانات المتصل بشكل فوري، وتحدد مكان سكناه، ومن ثم يتم تحويلها للفرق الطبية من دائرة الطب الوقائي واللذين بدورهم يتم تحديد مكان الإصابة والمخالطة وخريطة الوباء وأخذ عينة من هذا الشخص، مبيناً أنه من الممكن أيضاً التوجه مباشرة للشخص المشتبه به إصابته بالمرض، واتخاذ إجراءات طبية وفنية بهذا الخصوص.

وطمأن أبومهادي كافة المواطنين بأن عدد الإصابات قد ينحصر إذا ما تم تطبيق إجراءات الوقاية الضرورية من قبل المواطنين كافة، للسيطرة على هذا المرض وعدم تسجيل إصابات جديدة وبأعداد كبيرة لاقدر الله في المستقبل المنظور، علماً أن الوزارة جاهزة لأي سيناريو.

وشدد أبو مهادي على جميع المواطنين بتوخي الحذر والدقة في نقل الاخبار المتعلقة بفايروس كورونا والا يستجيبوا مطلقاً للشائعات والاعتماد على المعلومات الموثوقة والرسمية الصادرة من خلال وزارة الصحة .

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