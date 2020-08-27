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القدرة: المشافي غير مغلقة وتعمل بكل إمكاناتها

27 آب / أغسطس 2020 09:23

اشرف القدرة
اشرف القدرة

غزة- الرأي:

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة، أن المشافي بغزة غير مغلقة وتعمل بكل إمكاناتها ولكن يتم إغلاق الأقسام التي تكتشف فيها إصابات.

وقال القدرة، خلال لقاء متلفز عبر فضائية الأقصى، " إن ٪80 من مصابي كورونا لا يحتاجون الدخول إلى المشافي و3٪ إلى 5٪ تستدعي حالتهم الدخول للعناية المكثفة".

ونوه إلى أن المرضى الذين يحتاجون للعلاج سيتحركون رغم حظر التجوال، وهناك تفهم من الشرطة للتعامل بإيجابية مع المرضى.

وذكر القدرة أنه لو اتسعت الدائرة الوبائية سيتم اللجوء إلى أخذ عينات عشوائية من المجتمع، مشيرًا إلى أنه يتم تجهيز مستشفى غزة الأوروبي بالكامل لأي طارئ.

​ولفت إلى أن المسحات المخبرية لدى وزارة الصحة محدودة وتتواصل الوزارة مع الجميع لتوفير المسحات والمستلزمات اللازمة.

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