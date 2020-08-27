أبو مدين: أجهزة غزة تخلق المستحيل لتحمي القطاع من الوباء

غزة- الرأي:

قال وزير العدل السابق في السلطة الفلسطينية، "فريح أبو مدين"، "إن الأجهزة الـأمنية والصحية في غزة تقودان "معركة بطولية وتكابدان الليل بالنهار وتخوضان المواجهة مع موت محقق لحماية مليوني فلسطيني بغزة".

وأضاف أبو مدين "إن الأداء الذي حققته هذه الأجهزة خلال الأشهر السبعة الماضية لم يقم به أحد، واليوم يخلقوا المستحيل لحصر الخارطة الوبائية وحماية المجتمع"، لافتًا إلى أن مواد الفحص المتوفرة في غزة لا تكفي لفحص الحالات المشتبه بها لمدة يومين فقط.

ودعا أبو مدين رئيس السلطة محمود عباس إلى اغتنام "تحدي كورونا بغزة" وتحويله لفرصة عبر التقدم بمبادرة تلئم فرقة الشعب الفلسطيني، وتحقق الوحدة بشكل عاجل.

كما حث على ضرورة العمل الفوري برفع كل الإجراءات عن القطاع، وتزويده بما يحتاجه من معونات.

الرسالة نت.