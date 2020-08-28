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أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يقصف مواقع وأراضِ في غزة

28 آب / أغسطس 2020 07:20

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 قصفت طائرات الاحتلال، صباح الجمعة، عدة مواقع في غزة، وأراضي زراعية وأوقعت دماراً بممتلكات المواطنين.

وقصفت تلك الطائرات الحربية بثلاثة صواريخ موقعاً غرب مدينة غزة ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.

كما قصفت طائرة حربية موقعاً غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بصاروخين ودمرته، إضافة إلى إلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بثلاثة قذائف أرضاً شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما أغارت طائرة حربية على نفس الأرض بصاروخين وأوقعت أضرار بممتلكات المواطنين إضافة إلى حفرة عميقة في المكان.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على إطلاق قذائف على المواقع العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات المتاخمة للقطاع.

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