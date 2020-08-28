طفل يصدم عائلته ويتحدث وهو رضيع في عمر شهرين فقط

شعر أب بالصدمة عندما كان يتحدث إلى طفله حديث الولادة والذي يبلغ من العمر شهرين فقط وبدأ الطفل في تكرار نفس الكلمات التي قالها الوالد فهو لم يصدق قدرة الطفل على الحديث في هذه السن الصغيرة.

غرائب الأطفال

وكما يظهر في الفيديو كان الأب نك يلعب مع طفله ويتحدث إليه بصوت عالي ويقول له مرحباً مرحباً لكنه صُدم عندما كرر ابنه نفسه الكلمة، مع التكرار قررت الأم تصوير المشهد في ظل حالة من الفخر التي شعرت بها العائلة لكن الموقف ككل كان غريب وغير متوقع.

الطفل تشارلي جون تايلور مولينجتون لم يتجاوز عمره الـ8 أسابيع، في حين أن الأطفال لا يبدأوا في الحديث إلا بعمر 11 شهراً أي أن الطفل تشارلي في منتصف هذا العمر تقريباً.

وتحكي الأم عن مشاعرها في هذه اللحظة حيث شعرت بالفخر والسعادة لدرجة أن الدموع انهمرت منها وهي تصور هذا المشهد الرائع الذي يكشف عن قدرات عقلية خاصة يتمتع بها ابنها.

وعلى الرغم من تحدث طفلتها الأولى كارولين في عمر 6 أشهر أي بشكل مبكر عن عمر الأطفال الطبيعي إلا أن الأمر كان عادي لأن بعض الأطفال سريعي التعلم فحسب أو هذا ما اعتقدته لكن ما حدث مع الطفل الثاني تشارلي كان مذهل حقاً لأنه من النادر جداً أن يبدأ الأطفال في التحدث بمثل هذا السن.

غرائب العالم

كما تعتقد الأم أن السبب في تحدث أطفالها بشكل مبكر صوت زوجها نك العميق والمؤثر والذي يظل يتحدث به إلى الأطفال وهم في سن صغيرة مما يترك بداخلهم أثر عميق وقوي ويدفعهم للتحدث في سن صغيرة.

الأسرة لم تتوقع أن يكون لنشر قصة الطفل هذا الصدى الواسع حيث يجلسون لساعات طويلة لمشاهدة الفيديو مرات عديدة لأنه ممتع وغريب حقاً حتى أنهم لا يصدقون ما فعله الطفل وهو يكرر الكلمات من ورائهم وهو لا يزال رضيع.