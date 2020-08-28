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الأوقاف: استمرار إغلاق المساجد أمام الجماعات والجنائز

28 آب / أغسطس 2020 09:19

غزة - الرأي

 أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، استمرار إغلاق المساجد في قطاع غزة، وإيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعات، وكذلك صلوت الجنائز فيها 

 وقالت الأوقاف: "لكي يبقى المواطنون على اتصال دائم بالمساجد التي تتعلق قلوبهم بها، تم تكليف مجموعة من الخطباء والوعاظ بإلقاء مواعظ قصيرة اليوم الجمعة عبر وتابعت: "ستُبث أيضًا موعظة مسجلة -مرئية وإذاعية- موحدة في وقت خطبة الجمعة بعنوان "الثبات في ظل المحن والابتلاءات" وذلك عبر الفضائيات والإذاعات المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأوقاف ووسائل التواصل المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى توجيه جملة من الرسائل الإيمانية للمواطنين في ظل إغلاق المساجد وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة ضمن إجراءات مواجهة فايروس كورونا.

ةدعت جموع المواطنين  إلى الاستماع ومشاهدة هذه الموعظة عبر مكبرات الصوت في المساجد والفضائيات والإذاعات المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم أداء صلاة الظهر جماعةً مع الأهل في البيوت.

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