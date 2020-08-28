النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2598)  الجمعة 28/8/2020

1919 م لجنة كينغ- كراين تضع تقريرها حول سورية وفلسطين بناء على اقتراح الدكتور ودرولسون صاحب المبادئ الأربعة عشر ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وافق المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح في باريس على إرسال لجنة ثلاثية لزيارة سورية وفلسطين والاطلاع على وجهات نظر السكان تمهيدا لتقرير مصير المنطقة، لكن بريطانيا وفرنسا انسحبتا من اللجنة خوفا من تسلل الولايات المتحدة إلى المنطقة واقتصرت اللجنة على العضوين الأمريكيين (هنري سي كنيج وتشارلز كرين) يصاحبهما المستشارون (الدكتور ليبايرو والمستر سونت كوموري والكابتن وليم بيل) بالإضافة إلى السكرتير بروري ومدير أعمال اللجنة المستر مور.