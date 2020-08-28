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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2598) الجمعة 28/8/2020
أخبار فلسطينية
“حماس”: خطاب ملادينوف في مجلس الأمن “فاجأنا”
عريقات: أميركا لم تتجاوب مع أطراف {الرباعية}
فصائل غزة لإسرائيل: مستلزمات «كورونا» أو البالونات الحارقة
6 وفيات و 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
الخارجية: لا وفيات جديدة في صفوف الجاليات الفلسطينية
تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
الرئيس خلال اجتماعه بلجنة الطوارئ يصدر تعليمات بتشديد الإجراءات
بدء التسجيل للراغبين في السفر إلى تركيا
اشتية: وفد وزاري بصورة مستعجلة إلى غزة لتقييم الوضع الوبائي
منظمة التحرير تحذر من إمكانية قيام أي دولة عربية بالتطبيع مع الاحتلال
»هنية: حماس ستشارك باجتماع الأمناء العامين في رام الله
البزم: نجهز لكل الاحتمالات ولدى الجهات المختصة خطط في حال توسع الانتشار
الجهاد تعلن مشاركتها بلقاء الأمناء العامين للفصائل الأسبوع المقبل
معروف: حظر التجوال قابل للتمديد وتخصيص مراكز للمصابين والمخالطين
أخبار إسرائيلية
وزير خارجية إسرائيل: سياسة الحكومة تحولت من الضم إلى التطبيع
إسرائيل تطرح مناقصة لرحلة جوية خاصة إلى الإمارات الأسبوع المقبل
وزير إسرائيلي : نرفض بيع "برغي" واحد من طائرات F-35 للإمارات
إصابات "كورونا" في دولة الاحتلال تتجاوز حاجز الـ110 آلاف
»"العليا الإسرائيلية" تُشرعِن الاستيطان على أراضٍ بملكيّة فلسطينية خاصّة
اخبار دولية
الأمم المتحدة تتوسط لحل أزمة عائدات الضرائب الفلسطينية مع إسرائيل
روسيا تعتزم دعوة الفصائل الفلسطينية إلى موسكو لـ"تعزيز" المصالحة
»بومبيو يغادر الشرق الأوسط خالي الوفاض بعد رفض دول عربية دعوته للتطبيع
تركيا: ملتزمون بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين
أخبار عربية
أحزاب سودانية: التطبيع مع "إسرائيل" خرق لمبادئ الشعب السوداني
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بينهم أربعة أشقاء وتهدم مبنى.. والمستوطنون يقيمون “بؤرة استيطانية”
غزة.. السفير العمادي يواصل جهود الوساطة لإنهاء معاناة غزة.. والمقاومة تهدد: سنُري الاحتلال…
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع لـ”حماس” بقطاع غزة
غزة تدخل “المرحلة الحرجة”.. اكتشاف إصابات جديدة بكورونا وتوقعات بتسجيل مئات الحالات يوميا
الصليب الأحمر: سكان غزة يواجهون أزمة مزدوجة حرجة بسبب الحصار وكورونا والدعم الدولي…
الشرق الأوسط
622 إصابة بين الفلسطينيين و6 وفيات
عريقات: أميركا لم تتجاوب مع أطراف {الرباعية}
الخليج الإماراتية
مستوطنون ينصبون بيوتاً متنقلة في أراضي سنجل
الأهرام المصرية
مجلس الإفتاء الفلسطيني: المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم
مسئول فلسطيني: إسرائيل هدمت 115 مبنى في شرق القدس منذ بداية العام
الشروق المصرية
المحكمة العليا بإسرائيل تقضي بإزالة منازل مستوطنين من على أراض فلسطينية
الأمم المتحدة تتوسط لحل أزمة عائدات الضرائب الفلسطينية مع إسرائيل
سهى عرفات: شقيقي أُحيل للتقاعد بسبب مكالمتي مع برنامج «التاسعة»
سهى عرفات: سأعود إلى رام الله للدفاع عن أسرتي وأطلب الحماية من الرئيس السيسي
الغد الأردنية
مستوطنون يبنون مستوطنة على أراض فلسطينية
غزة: إصابة أحد الطواقم الطبية بكورونا
جثامين الشهداء والمفقودين.. جرح فلسطين المفتوح
الجيش لم يقر أنه زرع عبوات متفجرة بكفر قدوم
الشرق القطرية
مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال رام الله
عريقات: أي تطبيع قبل إنهاء الاحتلال هو جائزة للكيان الإسرائيلي ولنتنياهو
الهلال الأحمر القطري يدعم جهود مواجهة كورونا بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني: اتفاق بن زايد مع إسرائيل خيانة تاريخية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
حماس: قصف المقاومة رد طبيعي على جرائم الاحتلال
المقاومة تُطلق 6 صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة
إلقاء زجاجات حارقة صوب منازل المستوطنين بالقدس ومواجهات في العيسوية
الاحتلال يمدد اعتقال المقدسية سلام محيسن
جوال تقدم طرودا صحية للمواطنين المحجورين بمراكز الحجر بغزة
الاحتلال يُشرعِن مصادرة أراضٍ بملكيّة فلسطينية خاصّة
الاحتلال ينكل بشقيقين من مدينة الخليل ويعتقل أحدهما
القدس المحلية
الخارجية تعلن توفر رحلتين للولايات المتحدة والمملكة المتحدة
هيئة الأسرى: جيش الاحتلال نكل بشقيقين من الخليل واعتقل أحدهما
عائلة الأسير شاكر عمارة تطالب بالإفراج عنه بعد تسجيل إصابات في "عوفر"
حادث سير على الطريق الالتفافي (55) قرب بلدة عزون دون اصابات
التنفيذية" تحذر من إمكانية قيام أي دولة عربية بالتطبيع مع الاحتلال
الاغاثة الزراعية: انقطاع الكهرباء ينذر بكارثة حقيقية على الزراعة بغزة
نقل رفات شهيد أُردني إلى مقبرة بيتا بعد 53 عاماً من اسشهاده
حملة تعقيم للمدارس في محافظة جنين
التوصل لحل لأزمة مستشفى المقاصد
الحياة الجديدة
عريقات واحد من أربع قيادات عالمية موقرة للانضمام إلى مشروع "مستقبل
الهدمي يدعو لضرورة تنشيط الإرادة السياسية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
إفادات متناقضة لضابط وشرطي من جيش الاحتلال اشتركا في إعدام الشهيد الحلاق
الأمانة العامة تعلن أسماء مرشحي المكتب التنفيذي للاتحاد الفلســطيني لكرة
»"كورونا" تسجل رقماً قياسياً بأربع وفيات و655 إصابة بينها 55 في غزة
الأيام
»"العليا الإسرائيلية" تُشرعِن الاستيطان على أراضٍ بملكيّة فلسطينية خاصّة
»منظمة التحرير تحذر من إمكانية قيام أي دولة عربية بالتطبيع مع الاحتلال
»"كورونا" تسجل رقماً قياسياً بأربع وفيات و655 إصابة بينها 55 في غزة
وكالة صفا
الاحتلال يغلق حاجز حوارة جنوب نابلس
الاقتصاد تحرر 60 محضر ضبط لتجار مخالفين بغزة
الجهاد: متمسكون برفع الحصار وجاهزون للرد على أي عدوان
عباس يترأس اجتماعًا للجنة الطوارئ ويأمر بدعم غزة
"التربية" تعلن عن منح دراسية في الطب بالجزائر
وكالة الرأي الفلسطينية
القدرة: المشافي غير مغلقة وتعمل بكل إمكاناتها
أبو مدين: أجهزة غزة تخلق المستحيل لتحمي القطاع من الوباء
صلاح: لن نسمح بنشر أي معلومة غير صادرة عن جهة رسمية
أبومهادي لـ"الرأي": لايوجد مانخفيه حول كورونا وحل المشاكل الفنية لـ103
حماد: من يحاصر شعبنا سيدفع ثمناً باهظاً من أمنه واستقراره
معروف: رواتب موظفي غزة وآلية الصرف ستعلن خلال ساعات
فلسطين اليوم
مصدر في المقاومة: جهود التهدئة فشلت والساعات القادمة حاسمة
"مهجة القدس": أسير من طولكرم يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال
حماس: قصف المقاومة لمستوطنات الغلاف رد طبيعي على جرائم الاحتلال
قوات الاحتلال تغلق حاجز حوارة جنوب نابلس
الصحة توسّع دائرة المسح داخل المجتمع لإحتواء كورونا في غزة
الشرطة تعزل شمال القطاع عن مدينة غزة ضمن خطة مواجهة كورونا
سما نيوز
مدير عام الشرطة: سجلنا حالات تراخي بقرار حظر التجول وفصلنا محافظات قطاع غزة عن بعضها
سأحرقهم أمام الفلسطينيين.. سهى عرفات: بدأت السلطة بالفعل في مضايقة أفراد عائلتي
عائلة الشهيد إياد الحلاق: الاحتلال يسعى لحرق ملف قتله
بشارة يبحث مع ملادينوف الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين
القدرة: سنأخذ عينات عشوائية من المجتمع إذا اتسعت الدائرة الوبائية
عرب 48
افتتاح محطات لفحص كورونا في مخيم شعفاط وكفر عقب بالقدس
استُشهد برصاص الاحتلال عام 1967؛ تشييع رفات جندي أردنيّ مجهول الهويّة قرب نابلس
تنكيل بفلسطيني أثناء اعتقاله يُفقده الوعي
وكالة وفا
قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية العرقة غرب
الخارجية تعلن بدء التسجيل للراغبين في السفر إ ...
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- 28 آب (أغسطس)
- 1995 م وفاة المعتقل الفلسطيني توفيق سواركه في سجن غزة نتيجة التعذيب على يد أفراد جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية.
- 1953 م في مساء يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس سنة 1953 اجتازت قوة إسرائيلية خط الهدنة في قاع غزة منطقة وادي غزة متجهة صوب معسكر البريج للاجئين بقيادة الإرهابي هار مائير صهيون احد ابرز تلاميذ أريل شارون وعند مدخل مخيم البريج انقسمت القوة إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة تضم أربعة إرهابيين وقد دخلوا المخيم من الشمال والجنوب وانطلقوا داخل المخيم يلقون القنابل على الأطفال والنساء والشيوخ وهم نائمون واستمر القتل والذبح ثلاث ساعات انسحبت بعدها القوة المعتدية ونتيجة لهذا الاعتداء سقط خمسة وخمسين شهيداً ما بين طفل وامرأة وشيخ كبير وعشرات الجرحى.
- 1919 م لجنة كينغ- كراين تضع تقريرها حول سورية وفلسطين بناء على اقتراح الدكتور ودرولسون صاحب المبادئ الأربعة عشر ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وافق المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح في باريس على إرسال لجنة ثلاثية لزيارة سورية وفلسطين والاطلاع على وجهات نظر السكان تمهيدا لتقرير مصير المنطقة، لكن بريطانيا وفرنسا انسحبتا من اللجنة خوفا من تسلل الولايات المتحدة إلى المنطقة واقتصرت اللجنة على العضوين الأمريكيين (هنري سي كنيج وتشارلز كرين) يصاحبهما المستشارون (الدكتور ليبايرو والمستر سونت كوموري والكابتن وليم بيل) بالإضافة إلى السكرتير بروري ومدير أعمال اللجنة المستر مور.
- 1898م المؤتمر الصهيوني الثاني في بال والذي عقد في الفترة من (28-31/1898) بحضور 349 مندوب يمثلون 913 مجموعة صهيونية.