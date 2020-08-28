الخدمات الطبية تنفذ سلسلة إجراءات وقائية بمستشفياتها ومراكزها الصحية

غزة-الرأي

شرعت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني منذ الإعلان عن أولي الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة بجملة من الإجراءات الوقائية الاستثنائية شملت المستشفيات والنقاط الطبية ومقار وزارة الداخلية والأمن الوطني في كافة أنحاء قطاع غزة.

بدوره، أكد مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب محمد رمضان صالح عن استنفار كافة الطواقم الطبية والإسعافية في المديرية للقيام بالمهام المنوطة بها ضمن خطة الطوارئ الحكومية الخاصة بالتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا من خلال عقد اجتماعات طارئة للجان الفرعية لمتابعة الخريطة الوبائية لفيروس كورونا واستعدادات الخدمات الطبية من خلال مستشفياتها والنقاط الطبية و الإسعافية الخاصة بها للمساهمة في حد انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19 " بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المختصة بشكل عام وأجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني بشكل خاص.

وأوضح العميد صالح بإن المديرية شرعت من خلال أطقم الطب الوقائي وأطقم الإسعاف والطوارئ على تعقيم المقار والمراكز الأمنية وتجهيز نقاط طبية لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين ولأفراد الأجهزة الأمنية في الميدان.ونقل الحالات المشتبه بها من قبل الإسعاف والطوارئ بالمديرية الي مشافي ومراكز الحجر الصحي بناءاً على تعليمات العمليات المركزية بوزارة الداخلية والامن الوطني وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضاف العميد صالح بأن المديرية دأبت لتطبيق برتوكول الطوارئ الوطني الخاص بفيروس كورونا بمستشفياتها ومراكزها الصحية وأنها تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة للحد من انتشار فيروس كورونا بصفتها ثاني أكبر مقدم للخدمة الصحية في قطاع غزة حيث عملت المديرية على تجهيز المستشفى الجزائري جنوب قطاع غزة للعمل كبديل عن المستشفى غزة الأوروبي في استقبال الأطفال المرضي.

الجدير بالذكر بأنه قد تم تجهيز مجمع كمال عدوان الطبي التابع للمديرية بكافة إجراءات ومستلزمات الوقاية والسلامة ضمن خطة لجنة الطوارئ المشتركة مع وزارة الصحة في شمال قطاع غزة لمواجهة جميع الحالات المحتملة لفيروس كورونا والمجمع يعمل الآن في حالة طوارئ علي مدار الساعة خدمة لأبناء شعبنا المحاصر