بلدية خان يونس: نتابع شكاوى الجمهور ونسعى للتغلب على أزمة المياه

غزة-الرأي

أكد رئيس اللجنة الحكومية لمواجهة كورونا ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، أن بلدية خان يونس ومنذ الساعات الأولى لإعلان انتشار فايروس كورنا من خارج مراكز الحجر الصحي من خلال وزارتي الصحة والداخلية، قامت على الفور بتفعيل لجنة كورنا بالبلدية وتواصلت مع بلديات المحافظة والوزارات الحكومية والأجهزة الأمنية من أجل وضع الخطط اللازمة لتأمين حياة السكان وضمان استمرارية تقديم الخدمات.

وبين م. البطة أن لجنة الطوارئ بالبلدية وبدعم من اللجنة الحكومية قد أعلنت حالة الطوارئ ومتابعة كل ما يجري عن كثب، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم من خلال اعتماد خطط تمكن المواطنين من التزود باحتياجاتهم المختلفة، إلى جانب تسهيل توصيل خدمات البلديات لكافة أرجاء المحافظة.

وحول أزمة المياه، أكد م. البطة على ضرورة قيام المواطنين بترشيد الاستهلاك داخل المنازل في ظل تفاقم أزمة الكهرباء التي أثرت سلباً على كميات المياه التي يتم استخراجها وضخها في شبكات التوزيع، مشيراً إلى أن البلدية تسعى جاهدة إلى ربط جدول الكهرباء بالمياه للتغلب على أزمة ضخها بمولدات البلدية التي بحاجة إلى السولار.

وأوضح أن البلدية تقوم يومياً بجمع وترحيل (140) طن من النفايات المنزلية إلى مكب الفخاري الواقع جنوب شرق خان يونس لمنع المكاره الصحية والبيئية والحفاظ على سلامة المواطنين في ظل الجائحة.

ودعا م. البطة كافة المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة الشخصية من خلال ارتداء الكمامات والقفازات وعدم الخروج من المنزل إلى للضرورة القصوى ووفق اجراءات الوقاية والإلتزام بتعليمات رجال الأمن، للتغلب على انتشار الفايروس وحصرة ولتتمكن الطواقم الصحية والوبائية من تحديد خارطة انتشار الوباء.